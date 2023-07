Rds Summer Festival, il 21 luglio anche Effetto Domino e Astol - Tempostretto

L'annuncio a poche ore dalla prima delle due giornate di concerti a Capo Peloro. Attesa per l'annuncio dei cantanti del 22 luglio

MESSINA – A poche ore dal grande concerto a Capo Peloro, l’organizzazione dell’Rds Summer Festival ha comunicato altri due artisti per venerdì 21 luglio, la prima dei due giorni a Torre Faro. Dopo il caso dei Coma_Cose e di Myss Keta, scomparsi dal sito, ecco che a Baby K e Aka7even si aggiungono nuovi performer. Si tratta di Astol, nome d’arte per Pasquale Giannetti, 27enne campano ex cantante del programma tv Amici, e di Effetto Domino, il gruppo di artisti Lgbtqia+ composto da Yosef, Mydrama, Evra, Kaput e Blue Phelix, che recentemente si è esibito al Milano Pride.

Intanto da giovedì partirà la consegna dei bracciali per i 5mila prenotati all’evento, gli unici a cui sarà permesso accedere nell’area antistante l’arena di Capo Peloro, nella zona dell’ex Sea Flight. A livello di viabilità, la strada dovrebbe essere chiusa al transito già dalle 17.30 e l’invito dell’amministrazione è all’utilizzo dei mezzi pubblici. Atm rinforzerà le tratte con linee dalla panoramica e un numero maggiore di shuttle e bus. Grande attesa, infine, per gli artisti del 22 luglio. Già oggi gli organizzatori potrebbero annunciare chi ci sarà al fianco di Tommaso Paradiso e Cioffi.