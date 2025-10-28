 "Re Artù" Di Napoli torna a Messina per i 125 anni del club

Tanti anni, tante partite e tanti gol tra "Giovanni Celeste" e "Franco Scoglio". Ha scritto pagine indelebili e ci sarà anche lui l'1 dicembre a ricordarle

MESSINA – Il Racing City Group continua a svelare i protagonisti dell’evento delle leggende che avrà luogo il prossimo 1 dicembre allo stadio “Franco Scoglio” per celebrare i 125 anni di storia del Messina. Notizia freschissima della mattina è la presenza di Arturo Di Napoli, Re Artù, per i tifosi peloritani. L’attaccante che a suon di gol (19) portò il Messina in Serie A ormai più di venti anni fa, storica fu la sua esultanza diretta all’allora presidente Pietro Franza facendo il gesto del volante.

Ex giocatore e capitano del Messina ha vestito anche le maglie di Inter, Napoli e Palermo, lo presentano così sui canali social del Racing City Group. Con la maglia giallorossa scendendo nel dettaglio ha giocato dal 2003 al 2007, 125 presenze e 43 reti. Successivamente è tornato per la stagione 2009/2010 in Serie D anche in quel caso molto prolifica con 32 presenze e 20 reti. Anni più tardi torna in riva allo Stretto da allenatore per pochi mesi.

Gli altri calciatori annunciati per i 125 anni del Messina

Ai calciatori già annunciati si aggiungono Sebastian Frey, storico portiere della Fiorentina, e Jedaias Capucho Neves. Ci sarà il campione del mondo Simone Perrotta, Stefano Eranio ex calciatore tra le altre del Milan. In conferenza stampa poi Pagniello ha annunciato anche le presenze di Cannavaro e Nesta. Ancora Alberico Evani e Stefano Fiore. Serginho, Giuseppe Pancano, Nelson Dida e Marco Storari. Il mister Roberto Donadoni, Riccardo Montolivo, Stefano Mauri e Vincenzo Iaquinta.

