Re Carnevale e regina… Pignolata: dal 16 al 21 tanti eventi a Messina - Tempostretto

Animazione in strada, sfilate, spettacoli, musica e un tributo al tipico dolce messinese

La città di Messina festeggerà il Carnevale con un programma ricco di eventi che sarà presentato, probabilmente, già nel corso di questa settimana. Sono previste tante iniziative, con un tributo particolare alla tradizione dolciaria messinese tipica del periodo carnevalesco. Non a caso, l’appuntamento – che fa parte del più ampio e articolato programma “Messina città della musica e degli eventi 2023” – è stato denominato “Festa grassa: Re Carnevale e regina Pignolata” (qui la nostra ricetta per preparare il tipico dolce messinese).

Secondo il programma stilato dall’Amministrazione, sono previsti tanti momenti di animazione su isola e strade pedonali del centro cittadino, con sfilate in maschera e spettacoli di strada itineranti, bande comiche musicali locali, esibizioni di sbandieratori e gruppi in maschera a tema. E ancora: musica, letteratura, spettacoli per bambini e adolescenti. Gli eventi del Carnevale messinese si svolgeranno dal 16 al 21 febbraio 2023.