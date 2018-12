Ngonia Bay. Domenica a Milazzo l’Open Day dedicato ai futuri sposi

Una giornata memorabile come quella del matrimonio merita il meglio. Domenica 23 dicembre, dalle 15 alle 19, a Milazzo (Me), si terrà Ngonia Wedding, un Open Day dedicato ai futuri sposi per celebrare il sodalizio tra Ngonia Bay (Piazza Ngonia Tono, Milazzo) e Graziano Catering, il noto servizio di organizzazione eventi che ha curato il matrimonio dell’anno Fedez- Ferragni.

All’interno delle sale allestite per l’occasione, rese ancora più preziose per il panorama mozzafiato che si può ammirare allungando lo sguardo sulla meravigliosa baia del Tono e verso la roccia che sovrasta la struttura, gli ospiti potranno assaporare i piatti di Graziano Catering e conoscere i migliori professionisti del settore wedding.

Il giardino d’inverno ospiterà un vero e proprio backstage dove i modelli si prepareranno per il prestigioso defilet di abiti da sposa e sposo che si terrà alle 17,30 sulle note del ritmo coinvolgente della Live Music Band "Ros & The NightFly", e immortalato dallo stile fotografico, intenso e romantico, del grande fotografo messinese Gianmarco Vetrano.

Graziano Catering metterà in moto la sua macchina operativa per far vivere alle coppie di fidanzati l’esperienza gustativa del loro finger e la qualità dell’Alta Cucina con una degustazione d’eccellenza firmata Graziano. All’esterno le auto d’epoca dell’“Associazione motori classici” e le auto di lusso di “Di Paola Viaggi” faranno da preziosa cornice all’evento.

Un luogo d’incontri dove la moda intimo di “Luna di Miele”, l’alta artigianalità degli abiti da sposa di Renato, cuciti sulla personalità di chi li indossa, e la maestria delle creazioni dell’hairstyilist Salvatore Portieri, dialogheranno con gli abiti da sposo “Uomo”, da sempre simbolo di stile ed eleganza del panorama milazzese.

Non mancherà la possibilità di apprezzare la raffinatezza delle bomboniere, uniche e mai scontate, de “L’incanto”, store milazzese leader nel settore degli allestimenti, e la creatività floreale di “Al Giardino dei Fiori”, nata da una lunga esperienza di famiglia. A far conoscere le migliori mete per incoronare il sogno del viaggio di nozze sarà “Liberty Viaggi”, anch’essa partner del progetto.

L’intento di Ngonia Bay è quello di creare una rete di imprese che includa i migliori professionisti della provincia e rendere memorabile il giorno più bello della vita di una coppia. Grazie all’Open Day del 23 dicembre i futuri sposi potranno immergersi nell’atmosfera suggestiva della location e prendere contatti con i più importanti operatori del settore wedding.

Qui il link per aprire la pagina del Bot di Messanger dove è possibile prenotare.