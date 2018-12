Rc Auto: come scegliere il preventivo più conveniente

Nonostante la forte diffidenza che è ancora tangibile nei confronti della stipula di servizi online, si sta registrando una maggiore adesione alle offerte assicurative online. Un fenomeno dovuto soprattutto all’esigenza dell’utente di risparmiare e scegliere l’offerta migliore e più adatta alle proprie esigenze.

Per semplificare la vita dell’utente esistono diversi modi che li permettono di avere un’idea di come fare un preventivo per assicurazione auto . Una delle soluzioni migliori è senza dubbio quella di consultare i comparatori online, come Comparasemplice.it . Un motore di ricerca in grado di fornire una panoramica completa delle offerte di preventivo proposte dalle maggiori e migliori società assicurative online.

Infatti, su Comparasemplice.it è garantita la massima sicurezza, in quanto durante la ricerca delle offerte di preventivo sono elencate tutte le proposte di assicurazione messe a disposizione da compagnie assicurative online che fanno parte direttamente di grandi gruppi assicurativi. Così da poter assicurare al cliente un servizio di assistenza e le stesse garanzie proposte da una compagnia assicurativa tradizionale.

Il preventivo a portata di click

Nella scelta dell’RC auto molto spesso si dà maggiore valore all’economicità del preventivo. Ma questa non è l’unica prerogativa da tenere in considerazione quando si sceglie la giusta assicurazione per la propria auto. In quanto, prima di scegliere l’assicurazione più giusta e adatta alle proprie esigenze si devono tenere in considerazione diversi fattori, che dipendono soprattutto dalla copertura e dal tipo di utilizzo che si fa del mezzo da assicurare.

Per questo motivo, è necessario sempre porre una forte attenzione durante la compilazione del modulo del preventivo. Con Comparasemplice.it, compilare la richiesta di preventivo per l’rc auto non è mai stato così facile. Infatti, bastano davvero pochi click per riuscire ad accedere alla lista completa delle offerte di preventivo.

Per richiedere le informazioni necessarie, bisogna compilare un form sul sito con i propri dati. Sul questo vanno inseriti i dati anagrafici (del contraente), i dati del veicolo e i dati assicurativi. Una volta completata la compilazione basta cliccare invio e accedere alla lista delle proposte di preventivo.

Garanzie accessorie per l’RC Auto

Bisogna sapere che la polizza RC Auto, è una copertura assicurativa obbligatoria da stipulare per il proprio veicolo.

Le coperture previste dall’RC Auto sono soprattutto la tutela del proprietario e del conducente dell’auto da responsabilità di danni inflitti a terzi durante la circolazione del veicolo stesso. Inoltre, non è prevista la tutela del conducente, in caso di sinistro per colpa.

Quando si calcola il premio per l’RC Auto sono incluse anche quelle che prendono il nome di garanzie accessorie, si tratta di opzioni assicurative extra che permettono di garantire una tutela maggiore del veicolo e del suo proprietario/conducente.

Tra le garanzie accessorie più comuni possiamo trovare: Infortuni conducente (permette la copertura sulle spese per gli infortuni al conducente anche in caso di colpa, di decesso e di invalidità permanente); Furto Incendio (copertura in caso di sottrazione del veicolo o di incendio); Cristalli (relativa alla rottura o danneggiamento di parabrezza, finestrini e lunotti posteriori); Kasko (copertura assicurativa in caso di incidente causato dall’assicurato e senza il coinvolgimento di terzi); Tutela legale (sostegno per le spese legali in casi di sinistro); Assistenza stradale (prevede l’assistenza e il recupero in caso di veicolo in panne) e Eventi naturali (copertura dei danni causati da grandine, alluvione, ghiaccio o frane).