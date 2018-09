La storia, la luce, i colori, l’Etna: un successo serata in memoria di Cuscona

Taormina. Grande successo di critica e di pubblico alla prima delle due serate organizzate dall’Associazione culturale “Giuseppe Cuscona - Scienze, Arte e Spettacolo” (in collaborazione con il Medea Residencehttps://www.medearesidence.com/ e l’Art-Hotel Vello D’Oro e con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Taormina) http://www.asscultcuscona.com/eventi in memoria del maestro Giuseppe Cuscona. A inaugurare l’evento sono state Anna Misiti e Annamaria Raccuja con una splendida performance teatrale. Le due bravissime attrici hanno condotto il pubblico dalla hall dell’Art-Hotel Vello d’Oro https://www.hotelvellodoro.com/it/index.html (dove è stata allestita la mostra personale di Aykut Saribas), alle sale delle architetture in ceramica del maestro Cuscona, fino agli spazi che ospitano la mostra del gruppo danese Gyrr, con una introduzione di Mirella Bolognari e dello storico d’arte danese Ole Villadsen. All’iniziativa hanno collaborato Giada Briguglio, Santina Ciatto, Marilena Florio e Giovanna Spadaro. All’inaugurazione era presente anche il sindaco di Taormina, Mario Bolognari.

“La serata - spiega Maria Cuscona, presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento - è stata non solo di chi l’ha pensata, ma anche di chi l’ha vissuta insieme a noi. Il percorso d’arte tra Giuseppe Cuscona, Aykut Saribas e il gruppo Gyrr è stato percepito anche dal numeroso pubblico presente. Mi ritengo più che soddisfatta della riuscita di questo primo appuntamento. Adesso, insieme a Tamako Sakiko Chemi, siamo già al lavoro per la serata di domenica 16 settembre, che vedrà la partecipazione straordinaria di Vittorio Sgarbi”.

Domenica 16 settembre, alle 19, l’appuntamento è sempre sulla terrazza dell’Art-Hotel Vello d’Oro. In uno scenario spettacolare, con il tramonto sull’Etna, diversi artisti ricorderanno la figura del maestro Cuscona, che concepì l’Hotel interamente come uno spazio d’arte. La serata avrà protagonisti gli attori Elio Crifò (nelle vesti di presentatore), Annalisa Picconi, Valentina Martino Ghiglia, Francesca Romana Miceli Picardi, il chitarrista Jakob Fischer, l’artista Aykut Saribas e il gruppo danese Gyrr che per l’occasione dedicherà a Giuseppe Cuscona l’opera scultorea dal titolo “Pancrazio”.

Questo il link per vedere il video della serata inaugurale:

https://www.youtube.com/watch?v=mJkiMuUPcoQ