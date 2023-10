Reddito di cittadinanza, mozione a Nizza per misure a sostegno delle persone fragili - Tempostretto

Presentata dal M5S a sindaco e Giunta

NIZZA DI SICILIA – Il MoVimento 5 stelle presenta la mozione del reddito di cittadinanza nel Comune di Nizza di Sicilia con il consigliere comunale del M5S Domenico Santisi, con la quale si invita il sindaco e la giunta comunale ad intervenire urgentemente a sostegno delle persone fragili private del reddito di cittadinanza. La coordinatrice della provincia di Messina, Cristina Cannistrá ha sottolineato che “presentare la mozione del Reddito di cittadinanza in ogni comune è necessario per coinvolgere sindaci e giunte di ogni schieramento e far fronte agli effetti disastrosi della sospensione che avrà ricadute sia sugli enti locali, che saranno in prima linea per affrontare una vera e propria emergenza sociale, ma soprattutto sulla vita delle persone. Questa decisione – prosegue la coordinatrice – andrà ad incidere sull’abitare, sull’autonomia, sulla capacità di spesa, sull’unica fonte di sostentamento, con ricadute notevoli anche per l’economia locale, e una maggiore presa in carico da parte dei servizi sociali. Pertanto, si chiede a tutte le amministrazioni locali di intervenire a sostegno della misura del reddito di cittadinanza. Mi auguro che il consiglio comunale di Nizza di Sicilia (in programma oggi, ndr) – conclude il consigliere Domenico Santisi – approvi questo importante atto e porti avanti le nostre richieste di intervento”.