 Referendum giustizia del 22 e 23 marzo, a Messina attivate 253 sezioni

Referendum giustizia del 22 e 23 marzo, a Messina attivate 253 sezioni

Redazione

Referendum giustizia del 22 e 23 marzo, a Messina attivate 253 sezioni

sabato 21 Marzo 2026 - 18:38

Ecco le informazioni utili per gli elettori fornite dal Comune. Sostituiti 4 presidenti di seggio e 313 scrutatori

MESSINA – “Si sono regolarmente costituiti nel pomeriggio di oggi i seggi elettorali del Comune di Messina in vista della consultazione referendaria costituzionale sulla giustizia. Attivate 253 sezioni elettorali, oltre a nove seggi speciali, ciascuna con i rispettivi presidenti e scrutatori. I presidenti di seggio hanno ricevuto tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Le votazioni si terranno domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle 23, e proseguiranno lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle 15. Per le consultazioni risultano iscritti al voto 174.660 elettori”. Lo comunica il Comune di Messina.

I dati sull’affluenza saranno rilevati domenica 22 marzo, alle ore 12, 19 e 23, e lunedì 23 marzo alle ore 15, in coincidenza con la chiusura dei seggi. A seguire avrà inizio lo scrutinio. L’Ufficio elettorale del Comune di Messina ha provveduto alla sostituzione di 4 presidenti di seggio e 313 scrutatori, mentre ulteriori 13 presidenti sono stati surrogati dalla Corte d’Appello.

Le informazioni sul referendum giustizia

Il Comune di Messina mette a disposizione degli elettori “due strumenti digitali per agevolare l’accesso alle informazioni e ai servizi legati al voto. Attraverso il portale dedicato alle elezioni, gli elettori potranno consultare una guida sintetica, chiara e costantemente aggiornata. Il sito, sviluppato internamente dal Servizio Rtd del Comune, offre:

  •          approfondimenti sul quesito referendario;
  •          indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto;
  •          informazioni sul rilascio delle tessere elettorali;
  •         un design responsive, ottimizzato per smartphone, tablet e computer.

È inoltre attivo il servizio online “Dove Voto” che consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale tramite:

                 ricerca per nome, cognome e codice fiscale;

 visualizzazione su mappa geolocalizzata.

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