Referendum giustizia, Forza Italia: “Votare sì nel ricordo di Berlusconi”

Il comitato cittadino di FI anche a Messina impegnato nel referendum del 22 e e 23 marzo, ricordando "la battaglia politica" del suo fondatore

MESSINA – “Le motivazioni del sì non hanno ragioni politiche, ma di buon senso. Se vogliamo cambiare l’attuale organizzazione del sistema giudiziario, se speriamo in processi più equi e in tempi più certi per arrivare a sentenza, allora la parola non è politica, ma sì. Sì, andiamo a votare domenica e scriviamo sì”. Sul referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, così il comitato cittadino di Forza Italia.

“Votare sì per gli italiani. La storia di Forza Italia si è da sempre distinta per l’impegno sul tema giustizia e il referendum è la logica conclusione di una battaglia politica che nasce con Silvio Berlusconi e trova la sua lucida conclusione nell’intervento di Marina Berlusconi: con il sì vincono gli italiani”. Conclude la nota del comitato cittadino di Forza Italia a Messina

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