Messina si prepara all’evento “Atarashi”: 8 ore di musica elettronica al tramonto in riva allo Stretto

Il grande evento il prossimo 2 agosto all'Arena Capo Peloro.

MESSINA – Il 18 aprile a Zurigo, l’1 maggio a Roma e il 2 agosto a Messina. A sorpresa lo Stretto sarà protagonista, in piena estate, di 8 ore di musica elettronica ininterrotta, all’Arena Capo Peloro. E così sarà grazie ad Atarashi, di fatto il festival che dal 2021 organizza eventi in ogni parte del mondo, comprese le grandi capitali europee (come a Parigi lo scorso 6 marzo). Ma stavolta la pagina Facebook di Atarashi parla di quello di Messina come “l’evento più grande mai prodotto. Otto ore di musica”. Al tramonto e in riva allo Stretto. Ci saranno dj di alto profilo, da ogni parte del mondo. Ma la scaletta è ancora (ovviamente) top secret.

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Basile: “Il primo festival internazionale di musica elettronica”

È stato l’ex sindaco Federico Basile ad annunciare sulla sua pagina l’arrivo in riva allo Stretto di “Atarashi, il primo festival internazionale di musica elettronica all’Arena Capo Peloro”. Ha spiegato: “Dopo mesi di interlocuzioni, oggi viene annunciato Atarashi, il primo festival internazionale di musica elettronica che si svolgerà all’Arena Capo Peloro. L’area dell’ex Sea Flight, un tempo occupata da una struttura in degrado, è stata completamente riqualificata grazie all’impegno di Cateno De Luca e della mia amministrazione, diventando uno degli spazi più suggestivi della città”.

E ha proseguito sottolineando che “oggi è un palcoscenico naturale anche di eventi di respiro internazionale. Avevamo promesso che Messina sarebbe stata protagonista sullo scenario internazionale. Lo abbiamo fatto. L’obiettivo infatti era portare Messina sullo scenario internazionale. E questo è solo il primo passo verso un nuovo modo di raccontare il brand Messina città della musica e degli eventi”.