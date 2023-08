Reggina. Terminata l'udienza del Consiglio di Stato, domani la sentenza, Latella: "Federazione e Lega ostili" - Tempostretto

Latella ha definito il comportamento di Federazione e Lega, astioso nei confronti della Reggina. La sentenza è attesa per la giornata di domani.

ROMA – E’ terminata da poco a Roma l’udienza del Consiglio di Stato, in merito alla permanenza o meno della società amaranto in serie B. In aula a rappresentare la Reggina c’erano Massimo Taibi, Carmelo Versace, Giovanni Latella, un rappresentante della stampa reggina, oltre ad alcuni tifosi. Da quanto è emerso, è stato un dibattimento astioso nei confronti della società amaranto, “specie da parte del Brescia, delle Istituzioni sportive e della Federazione, le quali non hanno tenuto conto dei meriti sportivi della Reggina, del fatto che ha mantenuto la serie B sul campo, della sua storia sportiva,- come ha dichiarato a Tempostretto, il consigliere comunale e metropolitano di Reggio Calabria, con delega allo sport ,Giovanni Latella – e del fattore sociale se si considera l’indotto lavorativo di circa 100 persone che genera la società amaranto”. Latella ha definito il comportamento dei rappresentati di Federazione e Lega, astioso nei confronti della Reggina. “Basti pensare – ha evidenziato sempre Latella a Tempostretto – che la Lega ha autorizzato l’iscrizione di società (Sampdoria) con masse debitorie molto più cospicue. Mi auguro – ha concluso Latella – che questa vicenda si risolva nel migliore dei modi per la Reggina”. La sentenza è attesa per la giornata di domani.