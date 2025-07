Reggio. A Palazzo Alvaro, presentato l’evento Fashion Day dello Stretto 2025

Si terrà il 22 e il 23 luglio all’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’. Un appuntamento dedicato allo stile e alla moda

REGGIO CALABRIA – “Felici come Amministratori di sostenere e patrocinare un evento ormai legato alla tradizione dell’ estate reggina – ha così esordito il Sindaco Giuseppe Falcomatà alla conferenza di presentazione della kermesse pensata e promossa da Antonio Sapone e Giovanni Barcella, sottolineando la capacità degli organizzatori di consolidare un momento che mette assieme eleganza, stile e portamento, grazie al contributo di professionisti del settore in grado di costruire un evento ormai storicizzato per la città.



“Riuscire nell’intento di confermare una manifestazione del genere – ha sottolineato il Sindaco – lo si può fare solo attraverso due elementi che possono fare la differenza: passione e competenza. Per 9 anni, grazie a questi valori siete riusciti a dare forma e sostanza ai sogni di tanti ragazzi che si affacciano al bellissimo e variegato mondo della moda”.



“Il vostro sforzo di celebrare la bellezza e l’eleganza – ha aggiunto Falcomatà – si potrebbe tradurre con la parola gentilezza. Perché in una società dai contenuti violenti, in cui si fa largo un odio verbale, digitale, e fisico, che va oltre e contro le relazioni tra le persone, voi rappresentate un presidio di resistenza e bellezza, intesa nell’accezione greco e classica, non solo dal punto di vista estetico ma come esaltazione dell’autenticità di valori che, oggi più che mai, servono a forgiare una società più giusta e più equa”.

“Per questo motivo – ha concluso l’intervento – penso che le istituzioni abbiano il dovere di starvi vicino perché, con il vostro impegno, portate messaggi positivi e rivoluzionari”.