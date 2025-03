Reggio. Abbonamento sosta agevolato per le mini auto degli studenti

Merenda: "Un segnale concreto per andare incontro alle richieste dei nostri ragazzi e delle famiglie"

REGGIO CALABRIA – A partire da oggi, in via sperimentale fino al prossimo 31 maggio, Atam Reggio Calabria offre la possibilità di sottoscrivere abbonamenti di sosta agevolati per l’utilizzo da parte degli studenti di macchine di cilindrata 50 e 125 negli stalli blu ubicati nei pressi degli edifici scolastici.

A darne notizia in una nota il Consigliere delegato Massimiliano Merenda. “Da lungo tempo – spiega Merenda – lavoriamo ad un’iniziativa sulla quale crediamo molto come Amministrazione, d’intesa con il sindaco Falcomatà, dando la possibilità a tanti ragazzi che utilizzano il mezzo proprio, di poter sostare in tutta sicurezza, e con una spesa ridotta, a ridosso degli edifici scolastici. Un segno di attenzione che va incontro alla richiesta di tante famiglie reggine che ci hanno suggerito la possibilità di introdurre questa formula di abbonamento agevolato per gli studenti che ogni mattina si recano a scuola con mezzi propri. In questo modo diamo un supporto economico non indifferente alle famiglie, con uno strumento che si affianca alle altre agevolazioni già previste per gli studenti sui bus di Atam, completando il ventaglio di possibilità che puntano a dare un sostegno concreto per la mobilità urbana dei giovani reggini nelle ore antimeridiane”.

L’abbonamento agevolato, introdotto in via sperimentale fino al 31.05.2025, per le macchine di cilindrata 50 e 125 ha un costo di 25€/mese. La richiesta andrà inoltrata a mezzo mail a sosta@atam-rc.it unitamente alla copia della carta d’identità del proprietario del mezzo e del libretto di circolazione.

Il titolo ha validità su tutte le vie, ad eccezione del lungomare Falcomatà, e consentirà la sosta dalle ore 7.30 alle ore 14.00, esclusivamente per le attività scolastiche e quindi è strettamente connesso al periodo di permanenza a scuola. Un eventuale uso non fedele sarà soggetto a sanzioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale di Atam nella sezione News.

“Con questa iniziativa – spiega ancora Merenda – abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione verso i nostri studenti, agevolando la loro mobilità e contribuendo a rendere più vivibile la nostra città. Invitiamo tutti gli interessati a cogliere questa opportunità, che rappresenta un passo importante verso una mobilità urbana più sostenibile e inclusiva”.