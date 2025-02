Reggio. Accesa la fiamma olimpica con il “Torch Run Community Run”

I tedofori, tra cui poliziotti, atleti e membri della comunità locale, hanno portato la fiamma olimpica dal Museo Archeologico a Piazza Duomo

REGGIO CALABRIA – Si è svolta la manifestazione “Torch Run Community Run”, una corsa simbolica, il cui protocollo è stato assegnato alla Polizia di Stato, che rappresenta il percorso della Torcia della Speranza di Special Olympics e che anticipa l’inizio dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, che si svolgeranno in Piemonte nelle prossime settimane.

dal Museo Archeologico, percorrendo Corso Garibaldi, fino a raggiungere il braciere posizionato in

Piazza Duomo. Le moto della Polizia Stradale e delle Volanti della Questura di Reggio Calabria hanno scortato la Torcia della Speranza lungo tutto il percorso, garantendo la sicurezza dell’evento. Per l’occasione, oltre alla presenza dei poliziotti della Squadra Cinofili, in piazza Duomo è stato allestito lo stand del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, che ha mostrato agli alunni di diverse scuole locali l’attività quotidianamente svolta.

Ogni passo della torcia ha rappresentato un messaggio di speranza per le persone con disabilità intellettive, ispirando le comunità a essere più inclusive e a promuovere una cultura del rispetto reciproco. “Questo evento non è solo un simbolo del nostro impegno verso l’inclusione, ma anche una celebrazione del coraggio degli atleti Special Olympics”, ha dichiarato la Prof.ssa Luisa Elitro, Direttore regionale di Special Olympics Italia – Team Calabria. “La Torcia della Speranza ci ricorda ogni giorno quanto sia importante costruire una società che abbraccia tutti, indipendentemente dalle loro abilità.”