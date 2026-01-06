 Reggio. Addio ad Aurelio Chizzoniti, “il leone” delle istituzioni reggine

Dario Rondinella

martedì 06 Gennaio 2026 - 20:23

Aurelio Chizzoniti è stato protagonista indiscusso della vita politica e istituzionale di Reggio Calabria e della Calabria

REGGIO CALABRIA – È scomparso all’età di 78 anni l’avvocato Aurelio Chizzoniti, penalista di lungo corso e protagonista indiscusso della vita politica e istituzionale di Reggio Calabria e della Calabria. Con lui se ne va una figura carismatica, ricordata per la sua passione civile, la battaglia costante per la trasparenza e una concezione rigorosa del servizio pubblico.

Stimato avvocato e politico di razza, Chizzoniti ha ricoperto incarichi di primo piano: Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, consigliere regionale e Presidente della Commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale. Celebre per la sua attività di controllo e per le numerose denunce a tutela del bene comune, si è guadagnato il soprannome di “leone” per il carattere indomito e l’oratoria incisiva.

Anche dopo l’uscita dalle istituzioni, non ha mai smesso di intervenire nel dibattito pubblico con analisi lucide e spesso critiche, restando un punto di riferimento per la lettura delle dinamiche politiche calabresi.

La camera ardente sarà allestita mercoledì 7 gennaio dalle ore 10.30 nell’Aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio; i funerali si terranno alle ore 16.00 in Cattedrale.

Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale. Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’europarlamentare Giusi Princi ne hanno ricordato il rigore, la competenza e l’onestà intellettuale, sottolineando il vuoto che la sua scomparsa lascia nella vita pubblica calabrese.

