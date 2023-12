Reggio. Aeroporto Tito Minniti, Castorina chiede un Consiglio comunale aperto - Tempostretto

Per Castorina è necessario contestualmente che si convochi un Consiglio comunale aperto a tutte le istituzioni e gli operatori

REGGIO CALABRIA – “Il Comune di Reggio al netto della responsabilità diretta con Sacal ha l’obbligo

morale, politico ed istituzionale di aprire una riflessione seria in Consiglio comunale sul futuro dell’Aeroporto di Reggio e con tutti gli attori istituzionali che hanno responsabilità ed interesse per il nostro scalo”. È quanto afferma Antonino Castorina, consigliere comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio durante i lavori della Commissione Controllo e Garanzia presieduta da Massimo Ripepi.

!In queste settimane se da un lato si discute su un parere che dovrebbe rendere il Comune di Reggio Calabria in ordine alla possibilità di costruire per potere procedere più speditamente con il progetto di

ammodernamento dell’aerostazione – spiega Castorina- le tratte da e per Reggio Calabria registrano costi elevatissimi con la cancellazione di alcuni vettori nel mentre la città vive una difficoltà oggettiva rispetto ai collegamenti con il resto del mondo.

Rispetto a questo, se da un lato è necessario che il sindaco Giuseppe Falcomatà convochi un

tavolo tecnico per trovare la migliore soluzione e riprendere il rapporto con la Regione Calabria, è

necessario contestualmente che si convochi un Consiglio comunale aperto a tutte le istituzioni e gli operatori che hanno a cuore le sorti della nostra città “.

“Ognuno deve fare la sua parte senza infingimenti e senza guardare i colori politici – conclude Castorina- nella consapevolezza che il diritto alla mobilità non può essere rivolto solo a chi ha le risorse per potersi muovere e nella certezza che se la situazione del nostro aeroporto è quella che viviamo probabilmente ci sono responsabilità precise da parte della politica e soluzioni che solo nella massima assise democratica del Consiglio comunale possono essere assunte”.