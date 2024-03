Reggio. Al Comune due nuovi bandi di concorso per 20 posti: i dettagli, i requisiti e le scadenze 

Previste assunzioni per istruttore tecnico geometra e operatore esperto servizi amministrativo-informatici

REGGIO CALABRIA – Venti nuovi posti messi a bando ed altri dieci che giungeranno tramite scorrimento delle precedenti graduatorie. Il Comune di Reggio Calabria continua nell’azione di potenziamento del personale in organico. A darne notizia, nella mattinata odierna, è stata la dirigente del Settore Risorse Umane, Iolanda Mauro, nel corso dell’audizione davanti alla settimana commissione consiliare presieduta da Marcantonino Malara.

“Dopo diverso tempo – ha affermato Malara – il Comune è tornato ad assumere del personale con una ricaduta non indifferente per la città. Abbiamo visto come, tra i neo assunti, vi siano anche tanti giovani e ciò non può fare che piacere perché questo significa che le professionalità migliori possono rimanere a lavorare nella nostra città”.

La dirigente Mauro ha quindi illustrato il dettaglio dei due nuovi bandi che sono stati pubblicati sul portale “inPA” disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Si tratta di posti che non risultano coperti con le precedenti procedure «perché non vi è stato un numero sufficiente di idonei», ha spiegato la dirigente nel corso dell’audizione. «I termini per la presentazione della domanda scadranno il prossimo 19 aprile. Abbiamo scelto di dare 30 giorni dalla pubblicazione, per consentire la massima partecipazione».

Il primo bando è per 13 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di istruttore tecnico geometra, nell’area degli istruttori.

Tra i requisiti richiesti, oltre quelli ordinariamente previsti dalle normative in tema di selezioni pubbliche, vi è il possesso, quale titolo di studio, del diploma di istruzione tecnica – indirizzo costruzioni ambiente e territorio (ex Geometra). In alternativa, il possesso di qualsiasi diploma di istruzione secondaria purché accompagnato da laurea triennale, specialistica o magistrale in determinate classi tecniche (Architettura, Ingegneria, Urbanistica etc.) meglio specificate nel bando.

Il secondo bando riguarda 7 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di operatore esperto servizi amministrativo-informatici, nell’area degli operatori esperti. Anche in questo caso, oltre agli ordinari requisiti richiesti dalla normativa in tema di selezione pubblica, vi sono dei requisiti specifici: diploma di istruzione secondaria di I grado unitamente ad un attestato di qualificazione professionale nel settore informatico rilasciato da organismi di formazione accreditati. «È ammesso al concorso il candidato che – si legge nel bando – pur non in possesso di uno dei titoli anzidetti, sia in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado che sia assorbente: perito informatico, perito commerciale con indirizzo informatico, programmatore o perito industriale per l’informatica o ragioniere programmatore o perito elettronico e telecomunicazioni ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado equivalente con specializzazione in informatica». Viene specificato come l’ECDL e altre certificazioni analoghe (EIPASS, ecc.) non costituiscono titolo legale di studio, né si configurano come qualifica professionale.

La dirigente Mauro ha rappresentato alla commissione “Lavoro” come l’Amministrazione comunale sull’eventuale espletamento delle prove preselettive solo dopo aver preso cognizione del numero effettivo delle domande di partecipazione, considerata l’alta percentuale di candidati che, dopo aver presentato la domanda, non si presentano poi alla prima prova.

La dirigente ha inoltre informato i consiglieri come si stia procedendo allo scorrimento delle graduatorie approvate lo scorso anno per 7 unità nel profilo istruttori e 3 nel profilo funzionari. Non si tratta di subentri per rinunce, ma di ulteriori assunzioni.

È possibile scaricare il bando per istruttore tecnico geometra al seguente link:

https://trasparenza.reggiocal.it/dettagli/concorsi/84/bando-di-selezione-pubblica-per-esami-per-la-copertura-di-n-13-posti-a-tempo-pieno-e-indeterminato-del-profilo-professionale-di-istruttore-tecnico-geometra-area-degli-istruttori.html