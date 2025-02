Reggio. Al Gom, arrestato uomo accusato di resistenza, minacce e interruzione pubblico servizio

L'uomo, aveva iniziato a proferire gravi minacce di morte nei confronti dei medici e del personale sanitario del reparto di pediatria

REGGIO CALABRIA – Ieri pomeriggio, i carabinieri hanno arrestato un uomo per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio all’interno del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

L’intervento dei Carabinieri è stato attivato a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, che indicava la presenza di un soggetto in evidente stato di alterazione presso la struttura sanitaria. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato che l’individuo, infuriato per quelle che riteneva cure inadeguate somministrate alla propria figlia, aveva iniziato a proferire gravi minacce di morte nei confronti dei medici e del personale sanitario del reparto di pediatria.

L’atteggiamento dell’uomo ha raggiunto livelli di aggressività tali da impedire al personale di proseguire con il proprio lavoro, causando interruzioni nelle attività sanitarie e creando una situazione di forte tensione all’interno della struttura ospedaliera. Nonostante gli sforzi dei sanitari per tranquillizzare l’individuo, quest’ultimo ha continuato a comportarsi in maniera violenta, minacciando anche di danneggiare la struttura.

Grazie all’intervento tempestivo e risoluto dei carabinieri, l’individuo è stato condotto in caserma e dopo le formalità di rito è stato dichiarato in stato d’arresto e posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.