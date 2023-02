Reggio. Al MarRC due eventi di spessore nazionale - Tempostretto

Dopo i giorni festosi del Carnevale, durante i quali il Museo si è colorato delle maschere gioiose dei bambini, continuano i fortunati eventi

REGGIO CALABRIA – Continuano gli appuntamenti culturali al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Giovedì 23 febbraio, infatti, sarà presentato in sala conferenze il volume di Nicodemo Misiti “Uluç Alì. Il rinnegato”, nell’incontro promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria.

Il romanzo storico, pubblicato per la casa editrice Dionigi, è incentrato sulla figura di Giovanni Dionigi

Galeni rapito dai turchi nel 1536. «Tommaso Perri – spiega l’Autore – è un professore universitario e

archeologo, che entra in possesso di un antico diario che ha come protagonista Giovan Dionigi Galeni,

nato a Le Castella nel 1519 e catturato dai Turchi in una delle tante scorrerie che hanno insanguinato le

coste del Mediterraneo. Affascinato dal personaggio, passato alla storia come Uluç Alì, decide di

ripercorrere i luoghi delle vicende narrate. Ben presto – continua Misiti – il protagonista si renderà conto

di essere sulle tracce di un misterioso tesoro, un libro e una pergamena e di non essere solo nel

perseguirne il ritrovamento». A discutere con l’autore saranno presenti il prof. Fabio Auddino, docente all’Università Telematica Pegaso, ed il dott. Rocco Sgrò, presidente dell’Associazione culturale C.E.M.I.

L’evento Gaudì

Venerdì 24 febbraio, alle ore 17:00, l’Associazione culturale Calabria Spagna ci condurrà per mano in un viaggio nel modernismo catalano con il percorso artistico di Anton y Gaudì. Dopo i saluti a cura della presidente dell’Associazione, Rosa Italia Fontana, il prof. Renato Laganà, già docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, illustrerà l’opera del famosissimo architetto spagnolo. «Non si ferma la ricca programmazione del MArRC – commenta il direttore del Museo, Carmelo Malacrino.

Dopo i giorni festosi del Carnevale, durante i quali il Museo si è colorato delle maschere gioiose dei bambini, continuano i fortunati approfondimenti culturali resi possibili grazie alla continua sinergia con le associazioni del territorio. Sono esperienze che qualificano l’identità del Museo come luogo di produzione e diffusione di conoscenza. Ringrazio il Centro Internazionale Scrittori della Calabria

e l’Associazione Calabria Spagna, che insieme ad altri enti e associazioni rendono il MArRC sempre più

dinamico e inclusivo per tutto il territorio». Il Museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30.