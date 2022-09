Reggio. Al via Cosmos 2022, i dettagli del programma - Tempostretto

La città metropolitana protagonista di un evento eccezionale che coinvolgerà il territorio garantendo un programma di assoluto prestigio e qualità

REGGIO CALABRIA – Presentato stamattina presso palazzo Alvaro il Festival “Cosmos 2022”, quattro giorni di intensa divulgazione promossa e sostenuta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in partenariato con il Planetarium Pythagoras e con l’indirizzo scientifico di un Comitato composto da scienziati e studiosi di fama internazionale. Le attività si svolgeranno dal 29 settembre al 2 ottobre coinvolgeranno Reggio Calabria e l’intero territorio metropolitano. Seduti al tavolo il Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, la dirigente del Settore 2 della Città metropolitana, Giuseppina Attanasio, la professoressa Angela Misiano, Direttrice del Planetarium Pythagoras e i componenti del comitato scientifico Gianfranco Bertone (in video collegamento da Amsterdam) e Lucia Votano, il consigliere metropolitano delegato all’Istruzione, Rudi Lizzi.

Reggio protagonista

Un grande evento che si intreccia con l’avvio della Biennale dello Stretto che, in sinergia con la Città metropolitana di Messina, avvieremo sempre in questa settimana. C’è grandissima attesa e voglia di fare bene. La Città metropolitana di Reggio Calabria consolida il ruolo centrale, all’interno del Mediterraneo, quale luogo fortemente attrattivo per i più importanti circuiti culturali italiani e internazionali. C’è l’impegno – ha poi concluso Versace – finalizzato a rendere tale evento un appuntamento istituzionalizzato che possa avere la prospettiva e la solidità che merita”.

I ringraziamenti

Cosmos è a tutti gli effetti, il più grande appuntamento di cultura scientifica del Sud, ha rimarcato Quartuccio, “e si tiene a Reggio Calabria. Un doveroso ringraziamento va al professore Bertone che è anche il coordinatore scientifico dell’evento e tutti i professionisti di altissimo spessore che cureranno le iniziative previste in programma. Un appuntamento che ci proietta in uno scenario internazionale e ribadisce il grande lavoro che la Città metropolitana sta compiendo sul fronte della cultura.