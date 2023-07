Reggio. Al via "I Tesori del Mediterraneo", tra gli ospiti Lipari da Striscia e Deddy di Amici della De Filippi - Tempostretto

Al termine di ogni salotto, poi, è previsto uno spettacolo con artisti e musica che dall’arena Ciccio Franco allieterà la calda estate reggina

REGGIO CALABRIA – Manca poco all’attesissimo inizio della XVIII edizione de I Tesori del Mediterraneo che è stata presentata nel corso di una conferenza Stampa a Palazzo San Giorgio. Tutti i tesori, uno per uno, dell’organizzatrice e presidente di Nuovi Orizzonti Natalia Spanò e Paolo Catalano che al tavolo con i sindaci facenti funzioni Paolo Brunetti del Comune di Reggio Calabria e Carmelo Versace della MetroCity, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti Piero Sacchetti e il Prorettore alla didattica UniRC, Antonino Vitetta, moderati dal giornalista Carlo Arnese hanno raccontato tutto ciò che questa nuova grande edizione porterà alla città.

Sport, cultura, musica, intrattenimento, arte, spettacolo, personaggi attraverso gli Incontri letterari, il Premio Apollo, la Regata del Mediterraneo, la Cittadella. Sempre presenti le Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza; e poi le Istituzioni: Regione e Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Comune di Civitavecchia, Comune di Taranto, Siggiewi (Malta), Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli studi “Aldo Moro” di Bari, Autorità Portuale dello Stretto, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Confcommercio, Camera di Commercio e Confindustria di Reggio Calabria, Comitato Italiano per l’Unicef – Fondazione Onlus, Asi. Autorità civili e militari, saranno tutti presenti ai salotti televisivi previsti per le varie serate al fine di affrontare le tematiche più importanti e interessanti che riguardano il nostro territorio e la nostra società. Al termine di ogni salotto, poi, è previsto uno spettacolo con artisti e musica che dall’arena Ciccio Franco allieterà la calda estate reggina.

Le serate saranno presentate da Veronica Maya, tra gli ospiti Roberto Lipari, direttamente da Striscia la notizia e Deddy, giovane cantante il cui successo è esploso da Amici di Maria De Filippi e che è amatissimo dal pubblico. “Abbiamo lavorato tanto per poter regalare a Reggio Calabria degli eventi di alto livello, non senza difficoltà ma con grande passione e dedizione e siamo pronti a partire per arricchire l’estate reggina che merita per la sua bellezza e per il suo patrimonio artistico, storico, paesaggistico e culturale di essere vissuta appieno”, sono state le parole della Spanò. “Un evento complesso e di difficile realizzazione – ha affermato paolo Catalano – per cui ringrazio i nostri partner e i nostri collaboratori, ma per il quale vale la pena lavorare per il rilancio dell’immagine della città. Gli eventi sono tantissimi e si susseguono riempiendo i pomeriggi e le serate della nostra Reggio.

Siamo felici, per quanto riguarda la Regata, di aver ormai conquistato i migliori equipaggi italiani che saranno tutti presenti per questa suggestiva gara della quale ormai si parla a livello internazionale”. “Una settimana di grandi eventi, un’ulteriore occasione per raccontare il nostro territorio al di fuori dei classici stereotipi negativi. I Tesori del Mediterraneo – afferma Carmelo Versace – sono ormai diventati una lieta tradizione per tutti noi. Quest’anno siamo giunti alla diciottesima edizione di una manifestazione molto attesa dalla città, probabilmente la più bella e variegata dell’Estate Reggina, capace di mettere insieme arte, cultura, musica, sport, attualità. Da parte nostra siamo lieti di poter affiancare come istituzioni quella che consideriamo a tutti gli effetti una delle principali eccellenze del nostro territorio. E lo facciamo dandoci già l’appuntamento per l’apertura de I Tesori del Mediterraneo in attesa del gran finale previsto nel weekend”.

Paolo Brunetti ha, poi, ricordato “lo straordinario valore culturale di un evento che costituisce un motivo in più per veicolare in positivo il nome della città ben al di fuori dei confini territoriali. Oggi rinnoviamo una sinergia che va avanti da quasi un ventennio, per un evento dai caratteri straordinari, che ha acquisito nel tempo una valenza nazionale e che costituisce un motivo di vanto per il nostro territorio. D’altronde se si lavora un anno intero per arrivare pronti a questo appuntamento, la manifestazione non può che essere un successo, per il quale va ascritto pieno merito alla presidente Natalia Spanò e a tutto il suo team. Quest’anno la ciliegina sulla torta è costituita dalla presenza delle Frecce Tricolori, che animeranno il Lungomare nello stesso weekend. Un motivo d’interesse che ci consentirà di attrarre in città migliaia di persone, che avranno il piacere di godere delle eccellenze reggine e della bellezza del nostro Lungomare”.