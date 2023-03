Reggio. Al via la bipersonale "Forme e colore - il gusto dell'arte" - Tempostretto

Una grande mostra allestista presso L'Accademia Art Gallery a partire dal 24 marzo ore 18, un evento pensato per gustare l'arte in tutte le forme

REGGIO CALABRIA – “Lo studio e la poesia della figurazione sul paesaggio del maestro Domenico Monteforte, con i suoi colori come note di un pentagramma, incontrano le forme, i personaggi e la materia animata dalla creatività e dalla riflessione del maestro Paolo Staccioli in una mostra unica allestita in un luogo elegante e appassionato come L’Accademia Art Gallery diretta da Elmar Elisabetta Marcianó. Tutto questo ci porta e ci immerge nel grande spettacolo dell’arte contemporanea che è il manifestarsi della vita e della cultura. Una mostra che sollecita la conoscenza attraverso i sensi dal colore alla forma al gusto con la partecipazione straordinaria del maestro chef Filippo Cogliandro” – il professore Giammarco Puntelli presenta così il prossimo progetto espositivo che ospiterà l’Accademia Art Gallery di cui è curatore.

Due grandi maestri

“E’ un’occasione importante, un incontro felice quello che unisce le opere di questi due grandi maestri contemporanei entrambi di fama nazionale ed internazionale. Monteforte indaga in maniera originale le forme del paesaggio restituendo grazia e forza espressiva grazie ad uno studio particolare della luce e ad una tavolozza cromatica decisa e netta. Staccioli interpreta la “materia umana” nella sua essenza, nelle forme “scivolate” verso l’interno, nei corpi sottili nella cui la metà che sceglie di vestire cela il mistero più autentico di un’umanità condannata spesso alla solitudine. Non solo una grande mostra – sottolinea Elmar Elisabetta Marcianò, direttore artistico dell’evento – ma anche una serie di eventi che fino a giugno offriranno spunti e occasioni interessanti e il fondamentale quanto creativo contributo dell’arte culinaria del padrone di casa, lo chef Filippo Cogliandro. Vi aspettiamo, quindi il 24 marzo a partire dalle 18 per gustare insieme l’arte.”

Il progetto

L’Accademia Restaurant – Art Gallery, prima in Calabria, è nata oltre un anno fa dall’incontro fortunato tra lo chef Filippo Cogliandro e l’artista e curatrice d’arte Elmar Elisabetta Marcianò. L’ispirazione è arrivata a seguito di due cene d’arte legate alle figure di Salvador Dalì e Umberto Boccioni in cui il talento e la professionalità di Cogliandro si è fuso con le competenze e le idee innovative della Marcianò, oggi art director dell’Art Gallery. L’unità di intenti e la stessa visione hanno portato alla “costruzione” di un progetto capace di promuovere l’arte contemporanea attraverso un fitto calendario di mostre ed eventi di notevole spessore culturale e artistico che continua il prestigioso percorso con la bipersonale degli artisti Domenico Monteforte e Paolo Staccioli. L’evento Forma e Colore – il gusto dell’Arte, nato anche dalla collaborazione con la galleria Turelli (Montecatini Terme) di Emanuele Geloso conferma e consolida il lavoro di questi ultimi anni volto ad offrire bellezza, contenuti e la massima selezione nel settore dell’arte.