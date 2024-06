Reggio. Al via la II edizione del Festival del libro e della lettura “Narrazioni metropolitane”

Pubblicato l'avviso rivolto agli editori. L'idea, promossa dalla Città Metropolitana, è stata illustrata dal consigliere Filippo Quartuccio

REGGIO CALABRIA – La Metrocity ha pubblicato l’avviso rivolto alle Case editrici che vorranno presentare proposte per l’organizzazione di eventi letterari e incontri con l’autore in occasione della Seconda Edizione di “Narrazioni metropolitane – Festival del libro e della lettura” che si terrà nel prossimo mese di settembre.

Nello specifico, l’Ente intende “acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare soggetti con acclarate capacità gestionali ed organizzative nel campo dell’editoria ed in grado di proporre eventi letterari con autori di rilevanza locale, nazionale o internazionale, al fine di offrire una qualificata occasione di approfondimento sulle novità editoriali, ma anche sulla letteratura, la storia e la scienza, per arricchire il dibattito culturale a 360 gradi”.

“E’ una grande occasione per il nostro territorio”, ha commentato il consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, rimarcando “l’importanza del Festival “Narrazioni metropolitane” che, lo scorso anno, ha riscosso un forte successo di pubblico e critica grazie all’organizzazione di 12 eventi con alcuni dei maggiori autori del panorama letterario nazionale”.

“Quest’anno – ha continuato – la Città Metropolitana si è posta l’obiettivo di sviluppare momenti di riflessione e crescita culturale immaginando reading e dibattiti in grado di coinvolgere scrittori di fama locale, nazionale e internazionale. Ringrazio, per questo, la dirigente Giuseppina Attanasio e tutto lo staff del Settore 2 per il prezioso lavoro che, quotidianamente, portano avanti nell’interesse dell’Ente e della collettività”.

“Ciò a cui puntiamo – ha concluso il consigliere Quartuccio – risponde ad una precisa e coerente scelta programmatica del sindaco Giuseppe Falcomatà che, soltanto il mese scorso, ha visto Reggio Calabria ed il suo territorio metropolitano recitare un ruolo da protagonisti al Salone internazionale del Libro di Torino. Quell’esperienza ci ha indicato la giustezza del percorso intrapreso, convinti che soltanto la cultura può fare da leva per lo sviluppo delle nostre comunità. Con questa nuova iniziativa, dunque, continuiamo a riporre tutta la nostra fiducia nel settore dell’editoria, un settore che sta ci sta particolarmente a cuore”.

Le istanze di partecipazione, unitamente a tutta la documentazione, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 3 luglio in formato PDF all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. Ogni ulteriore dettaglio è, comunque, facilmente rintracciabile sulla pagina web ufficiale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.