Reggio, allerta arancione per l'intera giornata di domenica 27 novembre - Tempostretto

'Alert' più rigido rispetto a quello previsto per la giornata odierna (di colore giallo), rischio di temporali e possibilità di nubifragi e d'esondazioni

REGGIO CALABRIA – Già oggi, indubbiamente, la situazione non appariva delle migliori.

Ma in queste ore è stato diramato una nuova ‘allerta’ meteo: e domani – domenica 27 novembre – in tutto il Reggino, per l’intera giornata, sarà allerta arancione.

Fra l’altro, mentre per la giornata odierna sul territorio metropolitano di Reggio Calabria era registrato un alert di colore giallo, per domani l’«avviso di criticità idrogeologico-idraulica» e «idrogeologica per temporali» risulterà arancione solo nel Reggino, rispetto al complessivo scacchiere calabrese.

Le raccomandazioni del Comune

Questa la nota appena diramata dal Comune di Reggio Calabria: «Dalle 00,00 alle 24 di domani sulla città di Reggio Calabria è prevista un’allerta meteo di colore arancione. Lo scenario prevede rischio di temporali e possibilità di nubifragi con possibilità di esondazione di corsi d’acqua e danni da precipitazioni intense.

La Protezione civile comunale, che monitorerà l’evolversi della situazione, raccomanda d’evitare di stazionare nei pressi di corsi d’acqua, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate. Per ogni necessità sono attivi i numeri di emergenza nazionali 112, 113, ed il numero della sala operativa della Polizia locale 0965 53004».

