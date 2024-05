Reggio. Apre un nuovo parco giochi sul Lungomare di Pellaro

Oltre al nuovo parco giochi sul Lungomare di Pellaro, al via anche i lavori per la riqualificazione dell'antico Municipio

REGGIO CALABRIA – Da oggi, è fruibile l’area ludica attrezzata situata sul lungomare Latella, nei pressi della Lega navale di Pellaro. Un luogo in precedenza inutilizzato che viene restituito alla fruibilità dei cittadini che adesso potranno farlo proprio, con una nuova opportunità di fruizione in particolare per i bambini della popolosa frazione della zona sud. Il nuovo parco ospita giochi e giostrine di diverso tipo per i più piccoli ed a breve sarà collocata anche una giostra a norma per bambini con disabilità.

L’area era stata abbellita con murales colorati, panchine, cestini, con una parte destinata allo sgambamento dei cani, tutto nell’ottica di una programmazione che punta a dare nuovo decoro alla frazione periferica della città. Gli interventi sono stati possibili grazie ad una somma complessiva di 89mila euro del Pon Metro. Nei prossimi giorni partirà una manifestazione d’interesse per la gestione di un chiosco che sarà realizzato per fornire servizi all’area.



Nello stesso pomeriggio, sempre a Pellaro, al Centro Civico “Cardea”, è stato presentato nel corso di un incontro con la cittadinanza il progetto di riqualificazione del municipio di cui prossimamente apriranno i lavori. La riqualificazione riguarderà il recupero dello storico palazzo dell’antico municipio. Il finanziamento è di 629 mila euro nell’ambito del programma operativo complementare al Pon Città Metropolitane 2014-2020. L’ambizione è che il palazzo, una volta tornato al suo antico splendore, con la ricreazione delle nuove circoscrizioni, possa ospitare una delle cinque future municipalità cittadine.