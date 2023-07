Reggio. Arrestato l'autore dell'omicidio della stazione di Pellaro, si tratta di Francesco Sapone - Tempostretto

Francesco Sapone, ha investito dandosi poi alla fuga altre due persone, la vittima, Moussine El Rhannaoui, ed una seconda persona di nazionalità italiana

REGGIO CALABRIA – E’ stato arrestato ieri sera l’autore dell’omicidio avvenuto sempre nella giornata di ieri nel piazzale del distributore di carburanti Q8 sito in località Pellaro di Reggio Calabria. Si tratta di Francesco Sapone, classe ’81. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato sono riusciti ad individuare l’omicida in seguito al ritrovamento dell’autovettura che è stata utilizzata dal Sapone per investire la vittima e un altro cittadino italiano che non è deceduto come scritto in un primo momento ma che ha riportato solo ferite. Francesco Sapone è già noto alle forze dell’ordine perché ritenuto vicino ad alla cosca di ‘ndrangheta Ficara-Latella di Pellaro. L’arrestato, al termine delle attività, è stato ristretto presso la casa circondariale di Arghillà e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’omicidio è maturato al termine di una rissa con Francesco Sapone, che ha investito dandosi poi alla fuga altre due persone, la vittima, Moussine El Rhannaoui, un giovane marocchino di 27 anni ed una seconda persona di nazionalità italiana.