Reggio. Arriva l’Amerigo Vespucci, lo storico veliero della Marina militare

L'iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri

REGGIO CALABRIA – La Banchina nuova di Levante è pronta ad accogliere la Amerigo Vespucci. Lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, ritorna a Reggio dopo tre anni a Reggio Calabria dove ormeggerà alla Banchina nuova di Levante. Lo storico veliero, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, resterà a Reggio da oggi fino al 7 mattina, per poi navigare verso Palermo.

Anche a Reggio, 11ma tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Nel corso della tappa calabra sono attesi al Villaggio In Italia il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e Luca Andreoli amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa. Tante le attività in programma a partire dall’iniziativa, in collaborazione con il ministero della Cultura, “Scopri i tesori del MArRC con Nave Amerigo Vespucci” che per il 6 e 7 maggio mette a disposizione sul sito https://tourvespucci.it/reggio-calabria-5-7-maggio-2025/ biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo archeologico nazionale di Reggio, uno dei più importanti musei archeologici d’Italia che ospita i celeberrimi Bronzi di Riace.

Nei giorni di sosta la conference hall del Villaggio IN Italia, ospiterà una serie di appuntamenti tra i quali, oggi lunedì 5 maggio, il panel a cura del ministero per le Disabilità “Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche” dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità.