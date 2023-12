Reggio. Associazione Pandora per Corredino sospeso e i bimbi dei territori di guerra - Tempostretto

L'evento si terrà giovedì 14 dicembre, per raccogliere fondi da impiegare per la realizzazione di due importantissimi progetti

REGGIO CALABRIA – Una serata all’insegna della solidarietà organizzata dall’associazione “Pandora”, presente sul territorio reggino da molti anni, che si occupa di promozione sociale. Si tratta di una ‘apericena’ presso l’elegante location di Palazzo Correale a Reggio Calabria, che si terrà giovedì 14 dicembre, per raccogliere fondi da impiegare per la realizzazione di due importantissimi progetti: “Coredino sospeso”, che attraverso una rete di volontarie sostiene la genitorialità e le nuove vite da 0 ai 36 mesi, e “Un Calendario per Ricostruire”. Quest’ultimo mira alla ricostruzione di una struttura educativa, sanitaria e ricreativa per i bambini, in una delle tante città colpite dal tremendo conflitto in corso tra Israele e Hamas. Questa ricostruzione sarà resa possibile grazie al contatto diretto con una giovane mamma reggina che ha una conoscenza diretta del territorio, questo consentirà di monitorare attentamente le risorse destinate al progetto. Si parte dal momento conviviale, dunque, il cui ricavato, detratte le spese, verrà interamente devoluto in favore di questi due progetti di aiuto e sostegno ai bambini, a cui è affiancata la vendita di un calendario da tavolo 2024 di Umanità Illustrata, con meravigliose illustrazioni sul tema della nascita, curate dall’artista reggino Antonio Federico, disegnatore e illustratore apprezzato per le sue vignette ispirate a notizie di attualità e dal grande impatto emotivo. Una preziosa “limited edition” da donare in famiglia o esporre e conservare. Questa serata di solidarietà e impegno sociale, sapientemente curata dalla Event planner Patrizia Sorrentino, si prospetta come un’opportunità unica per dare il proprio contributo a una causa importante, donando gioia e supporto a chi ne ha più bisogno, in un clima di festa, di condivisione, di arte, con la musica live dei “Briganti italiani”, cover band delle più belle canzoni nazionali e internazionali.