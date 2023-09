Reggio. Atto intimidatorio ad Angela Marcianò, numerosi attestati di solidarietà - Tempostretto

Due giorni fa l' incendio, che aveva distrutto, l’auto dell’avvocato Antonino Foti, marito della consigliera comunale Angela Marcianò

REGGIO CALABRIA – «Sdegno e sgomento» sono i sentimenti che la maggioranza di Palazzo San Giorgio manifesta dopo l’intimidazione che ha colpito la famiglia della consigliera comunale Angela Marcianò, cui va «l’incondizionata solidarietà da parte della compagine di centrosinistra».

«Ancora una volta – affermano dai banchi della maggioranza – un amministratore cittadino è chiamato a dover fare conti con un atto vile e codardo, opera di chi infanga il buon nome della città e mina la serenità delle persone per bene e della nostra comunità. Non possiamo che essere vicini alla consigliera Angela Marcianò ed ai suoi cari, cui rivolgiamo pieno sostegno in un momento complicato della loro esistenza».

«Ai balordi, invece, che sfruttano i favori del buio per commettere questi gesti vili e ignobili – concludono – diciamo che non l’avranno mai vinta e che il loro fuoco non distruggerà la voglia e l’impegno di chi, quotidianamente, si spende per la comunità, la giustizia, la legalità e la pace sociale. Con la forza di sempre, noi continueremo ad andare avanti opponendoci ad ogni forma di violenza e prevaricazione».

Ripepi: “vicinanza e solidarietà ad Angela Marcianò“

“Un altro atto intimidatorio fa capolino nella nostra città a danno di Angela Marcianò. Prima i giornalisti ora i consiglieri comunali, domani chi di noi? Siamo tutti nel mirino.

Non è la prima volta infatti, che Angela Marcianò, candidata a Sindaco e consigliere d’opposizione, viene travolta da un atto di violenza e inciviltà inaudita.

Ad Angela Marcianò ed alla sua famiglia voglio esprimere tutta la mia vicinanza, la mia solidarietà, il mio sostegno nella lotta e nel continuare a fare una dura battaglia contro ogni forma di ingiustizia e illegalità”.