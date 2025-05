Reggio. Autorità civili e militari hanno accolto lo storico veliero, Amerigo Vespucci

Anche in questa occasione, la Nave scuola della Marina Militare Italiana sarà affiancata dal Villaggio IN Italia

REGGIO CALABRIA – Una volta giunta nel proto di Reggio Calabria, in occasione della undicesima tappa del Tour Mediterraneo, lo storico veliero Amerigo Vespucci, si è svolta la welcome ceremony alla quale hanno partecipato numerose autorità civili e militari. Nel “Villaggio IN Italia”, allestito per l’occasione, hanno fatto visita, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, il prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente Roberto Occhiuto e il comandante interregionale Marittimo sud ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro.

Per la la sottosegretaria all’Interno l’Amerigo Vespucci “rappresenta il genio, la bellezza, l’eleganza e soprattutto l’italianità che è apprezzata nel mondo. Quindi un grazie particolare alla scelta voluta dal ministro Guido Crosetto, dal governo di far conoscere soprattutto alle giovani generazioni non soltanto una straordinaria storia ma tutti coloro che la vivono al proprio interno attraverso il Corpo della Marina militare che ha una sua storia una sua tradizione e quindi una nazione che guarda alle radici profonde ma proiettata al futuro“. “La presenza dello storico veliero della Marina Militare italiana – ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – il segnale che volevamo lanciare in una Calabria straordinaria, per far conosce una terra di tante straordinarie capacità, intelligenze e qualità”.

“Amerigo Vespucci – ha dichiarato invece l’ammiraglio Montanaro – significa storia, tradizione e significa anche mutua conoscenza con la popolazione. Lo scopo di questo tour Mediterraneo in continuità con il tour mondiale è proprio quello di far comprendere alla popolazione italiana quanto il Vespucci ha potuto rappresentare nel suo tour mondiale, 5 continenti, 30 paesi, 35 porti differenti e nei quali, partendo da un’esigenza di carattere formativa, poi per un’iniziativa del ministro della Difesa Crosetto ha anche rappresentato un’occasione unica per cementare rafforzare le missioni internazionali con gli altri Paesi e, non ultimo, quello di promuovere il made in Italy, l’eccellenza non soltanto dal punto di vista militare ma anche nella tecnologia, nella scienza nella cultura“.

Mentre per il sindaco Giuseppe Falcomatà, si tratta di “un gradito ritorno quello della nave ‘Amerigo Vespucci’, accolta sempre con grande entusiasmo dalla nostra comunità e dalla città, basta evidenziare che le prenotazioni per le visite a bordo sono state polverizzate nel giro di poche ore. Accogliamo un’icona del mare, un simbolo della nostra Marina Militare e dell’eccellenza italiana nel Mondo. Un altro straordinario evento della nostra Primavera Reggina. Nei prossimi due giorni avremo la possibilità di ammirare da vicino questo maestoso veliero, con la sua storia secolare e il suo fascino intramontabile, un vero e proprio monumento galleggiante, testimone di tante avventure e di un legame profondo che avvicina sempre di più la nostra città, cuore del Mediterraneo, al suo mare“.