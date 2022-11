Reggio. Bambino si smarrisce lungo corso Matteotti, ritrovato dalla Polizia locale - Tempostretto

Vagava in lacrime, visibilmente disorientato: l'immediato intervento dei vigili urbani ha permesso di rintracciare la madre nel giro di un quarto d'ora

REGGIO CALABRIA – Nella prima serata di ieri una pattuglia della Polizia locale, in servizio nel centro cittadino, ha ritrovato un bambino che s’era smarrito.



Intorno alle 18,45 gli agenti del Comando di viale Aldo Moro, mentre transitavano sul centralissimo corso Matteotti, hanno notato un bambino che vagava in lacrime, visibilmente disorientato.

L’immediato intervento dei vigili urbani ha permesso di tranquillizzare il minore e acquisirne le generalità, ma anche le prime sommarie informazioni utili a rintracciare i genitori del piccolo.

In poco meno di 15 minuti è stata così individuata la madre del piccolo, in stato di comprensibile agitazione, che aveva già allertato i centralini del soccorso pubblico.

Dopo le identificazioni di rito il piccolo veniva affidato alla genitrice, visibilmente emozionata e grata agli agenti per il felice epilogo della vicenda.

Articoli correlati