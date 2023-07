Reggio. Bilancio di previsione e Dup, il centrodestra presenterà ricorso al Tar - Tempostretto

Alla conferenza hanno partecipato i consiglieri comunali Massimo Ripepi, Antonino Minicuci, Demetrio Marino, Mario Cardia, Giuseppe De Biasi e Guido Rulli

REGGIO CALABRIA – Il centrodestra a Palazzo San Giorgio, nel corso di una conferenza stampa ha il punto sull’ultimo consiglio comunale dove sono stati approvati il “DUP e Bilancio di Previsione”. Il centrodestra, lo ricordiamo che poco prima del voto per protesta aveva abbandonato l’aula

Ad aprire la conferenza, è stato il consigliere comunale Antonino Minicuci, che ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il centrodestra a convocare la stampa: “Vogliamo puntare l’indice sul fatto che nella stessa seduta consiliare si stesse discutendo sia del DUP che del bilancio di previsione. La giurisprudenza recente, in particolare della pronuncia del Tar Puglia e Tar Campania del 2023, hanno affermato che è da annullare un bilancio votato nella stessa seduta in cui è stato votato il DUP. Pertanto, riteniamo opportuno impugnare questa pratica affinché si eviti il rischio di invalidare il bilancio. Abbiamo presentato osservazioni, raccomandazioni e suggerimenti riguardanti il DUP, che non sono stati affatto considerati.”

“La cosa mostruosa è che non vogliono più attivare le circoscrizioni: a livello di programma di mandato, lo stesso Falcomatà, nel DUP 2021-2023, diceva che andavano fatte.”- ha continuato Minicuci – “Nonostante l’emendamento, portato da Francesco Cannizzaro e approvato in Parlamento, l’Amministrazione decide di non mettere nel DUP queste circoscrizioni! Come Lega noi attiveremo una raccolta di firme in tutta la città, in quanto devono ritrattare questa decisione, per il bene di tutta la Città.”

Il capogruppo di Fratelli D’Italia Demetrio Marino ha invece dichiarato : “Fino ad oggi, ci hanno costantemente rimproverato per essere un’opposizione priva di proposte concrete, ma abbiamo dimostrato il contrario. Nonostante ciò, il nuovo DUP non ha portato sostanziali cambiamenti per superare le difficoltà attuali. Le tasse sono rimaste elevate, con alcune lievi agevolazioni, che però non sono sufficienti. Le nostre proposte sono state trattate con poco interesse e non hanno ottenuto il supporto della maggioranza.”

Il presidente della Commissione Controllo e Garanzia Massimo Ripepi ha sottolineato come: “Il DUP sembra essere una copia e incolla dello scorso anno: non affronta adeguatamente le reali problematiche della città e manca completamente la relazione finale del sindaco sugli obiettivi raggiunti. Questo fa pensare che non siano stati raggiunti progressi significativi. A Reggio Calabria, si verificano continuamente queste gravi situazioni. Inoltre, sorprende il fatto che si parli del collegamento tra il parco lineare sud e il lungomare Falcomatà tramite un ponticello mai completato da anni, quando invece non sono state minimamente trattate le vere problematiche. Altro punto critico è l’Urban Center, chiuso dopo l’inaugurazione da Falcomatà. Da sottolineare che, l’opportunità turistica del tesoro proveniente dal mare, riceve soltanto una riga di attenzione nel DUP, sebbene costituisca un’importante risorsa per la città. Se vogliamo vivere dobbiamo vivere con l’aeroporto, con la portualità. E poi non c’è una parola sulla cosa più importante: i Bronzi di Riace. A settembre proporrò la mozione “Reggio città dei Bronzi”. Noi abbiamo la cosa più preziosa del mondo e non sappiamo valorizzarla. I bronzi devono essere un marchio della città”

Infine, Massimo Ripepi ha denunciato i gravi fatti accaduti in consiglio comunale lo scorso lunedì, dove a suo dire il sindaco facente funzioni Brunetti, come il presidente del Consiglio comunale, hanno più volte interrotto e bloccato gli interventi dei consiglieri d’opposizione. “Questo serve – ha dichiarato Ripepi – a chi deve coprire con un’onta di nero le malefatte. Posso dire di rimpiangere, in questo, il sindaco Falcomatà: almeno lui era educato istituzionalmente durante le sedute consiliari.”

“Per comprendere le problematiche della città, è fondamentale ricostituire le circoscrizioni. – queste le parole, invece, del consigliere Guido Rulli- I cittadini necessitano di un presidio politico e amministrativo completo, con tutti i servizi, in grado di fornire risposte precise e certe.”

Il consigliere Mario Cardia ha invece affermato come “Tra il bilancio previsionale e il rendiconto approvato in aula, con parametri contraddittori sull’ente deficitario, non c’è corrispondenza. Ho richiesto spiegazioni nelle commissioni competenti ma non ha ricevuto risposte dall’amministrazione.”

“Gravissima l’emergenza idrica, la mancanza di acqua e il numero incendi in molte zone della città, con situazioni drammatiche per i cittadini. Chiediamo un intervento urgente da parte delle istituzioni per evitare che queste situazioni si ripetano in futuro”. Ha invece dichiarato l’esponente della Lega, Giuseppe De Biasi.