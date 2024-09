Reggio. Brunetti all’inaugurazione della mostra ‘Le ali della Polizia’, esposta all’Aeroporto dello Stretto

“Grazie a tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, la squadra Stato rimane sempre più forte e coesa”

REGGIO CALABRIA – “Una mostra fotografica di grande impatto, quella allestita dalla Polizia di Stato all’Aeroporto ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria, per festeggiare i cinquant’anni della nascita del Reparto Volo e l’impegno di tutti gli agenti che quotidianamente sono al servizio del Paese e di tutti i cittadini. Ringrazio il Questore, Salvatore La Rosa, per aver voluto, anche nella nostra città, far arrivare questi splendidi scatti fotografici, già ammirati in altre città italiane e che arricchiranno gli spazi del nostro aeroporto. Turisti e viaggiatori avranno modo di poter vedere, anche in forma artistica, i luoghi più belli d’Italia, tra cui lo Stretto di Messina, immortalato dall’alto della Costa Viola. Al Reparto Volo della Polizia, che ha una sede anche a Reggio Calabria, e a tutti gli esponenti delle Forze dell’Ordine, vada sempre la nostra gratitudine per l’impegno profuso in termini di tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione dei reati. La squadra Stato, di cui facciamo parte come Istituzioni elettive, rimane sempre più forte e coesa”. Così il vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, presente oggi all’Aeroporto dello Stretto ‘Tito Minniti’, in occasione della mostra fotografica itinerante ‘Le ali della Polizia’, costituita da immagini scattate dal maestro Massimo Sestini, in occasione dei primi cinquant’anni di volo della componente aerea della Polizia di Stato.