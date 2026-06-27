Reggio Calabria, contributi per l’affitto 2021 e 2022: domande dal 29 giugno

Il Comune stanzia 1,4 milioni di euro per le famiglie in difficoltà. Tutti i dettagli della procedura

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno del pagamento dei canoni di locazione relativi alle annualità 2021 e 2022. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 1,4 milioni di euro, a valere sul Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie del Sud 2021-2027, Priorità 4, progetto RC 4.4.11.1.F “Interventi a sostegno dell’abitare”.

Chi può fare domanda: i requisiti per accedere al contributo affitto

Possono presentare domanda le persone fisiche residenti anagraficamente nel Comune di Reggio Calabria nell’immobile per il quale si richiede il contributo, in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno almeno biennale e residenza continuativa a Reggio Calabria da almeno due anni prima dell’annualità di riferimento.

I richiedenti devono essere in possesso di Attestazione ISEE con scadenza 31/12/2023 per l’anno 2021, e dell’attestazione ISEE con scadenza 31/12/2024 per l’anno 2022.

È necessario essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, essere già presi in carico dai Servizi Sociali o disponibili a esserlo, e non possedere immobili adeguati alle proprie esigenze entro 50 km dal comune. Il patrimonio mobiliare non deve superare i 25.000 euro e quello complessivo immobiliare e mobiliare i 40.000 euro.

A quanto ammonta il contributo: fasce e importi massimi

L’entità del contributo è calcolata in base all’incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall’attestazione ISEE:

Fascia A – nuclei con ISE non superiore a due pensioni minime INPS (13.405,08 euro per il 2021; 13.632,84 euro per il 2022): il contributo riduce l’incidenza del canone fino al 14%, con un massimo di 3.100 euro ;

– nuclei con ISE non superiore a due pensioni minime INPS (13.405,08 euro per il 2021; 13.632,84 euro per il 2022): il contributo riduce l’incidenza del canone fino al 14%, con un massimo di ; Fascia B – nuclei con ISE superiore alla soglia fascia A e fino a 17.000 euro: il contributo riduce l’incidenza fino al 24%, con un massimo di 2.325 euro.

Il contributo viene calcolato in dodicesimi in base ai mesi di canone effettivamente pagati e documentati.

Come presentare la domanda: procedura online e documenti richiesti

Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma del Comune all’indirizzo https://servizi-online.reggiocal.it, accessibile tramite SPID o CIE, a partire dalle ore 8:00 del 29 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 24 luglio 2026. Non è prevista alcuna altra modalità di presentazione.

Alla domanda devono essere allegati, tra gli altri: documento d’identità, contratto di locazione completo, ricevute di pagamento del canone, attestazione ISEE con DSU, e codice IBAN bancario o postale intestato a un componente del nucleo familiare.

Articolo scritto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, verificato dalla redazione.

Foto tratta dal sito del Comune di Reggio Calabria