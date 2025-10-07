 Reggio Calabria. Deferiti due minorenni per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente

martedì 07 Ottobre 2025 - 11:10

I ragazzi hanno consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente in loro possesso, unitamente ad un bilancino di precisione

REGGIO CALABRIA – La Polizia di Stato ha fermato e denunciato due giovani, un 17enne ed un 14enne, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di venerdì scorso, personale del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro ha notato due ragazzi, fermi in prossimità dell’ingresso della stazione ferroviaria di Gioia Tauro, intenti a confabulare a distanza ravvicinata ed a controllare dei piccoli involucri tenuti tra le mani.

Insospettiti dal loro comportamento, gli Agenti hanno sottoposto a controllo i due e, dopo un breve colloquio con i poliziotti, i ragazzi hanno consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente in loro possesso, unitamente ad un bilancino di precisione occultato all’interno della tasca di una felpa.

Al termine dell’attività, sono stati sequestrati 10 involucri di hashish, dal peso complessivo di circa 9 grammi, ed i due minori, originari rispettivamente di Cinquefrondi e della Romania, sono stati denunciati alla competente Procura per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

