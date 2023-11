Reggio Calabria, la nuova prefetta è Clara Vaccaro - Tempostretto

Nata a Messina ha ricoperto l'incarico di capo dipartimento, direttore centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei vigili del fuoco

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giorgia Meloni, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, relativamente a nomine e movimenti di prefetti, ha deliberato lo spostamento del prefetto Massimo Mariani da Reggio Calabria a Palermo. A Reggio Calabria arriva invece la messinese Clara Vaccaro, anche con incarico di commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (Rc). Laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e specializzata in diritto amministrativo all’Università Federico II di Napoli, Clara Vaccaro ha ricoperto l’incarico di capo dipartimento, direttore centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.