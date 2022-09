Reggio Calabria. Ruvolo nuovo presidente della Commissione Bilancio - Tempostretto

Subentra al dimissionario Cardia. Trovata finalmente la "quadra" per la governance del cruciale organismo consiliare

REGGIO CALABRIA – Dopo la tregenda dello scontro sulle dimissioni dell’ormai ex presidente della Commissione consiliare “Bilancio” Mario Cardia, che verso la fine dello scorso anno hanno portato a “parole di fuoco” tra i vertici dell’amministrazione, il segretario cittadino del Pd Valeria Bonforte (che chiese pubblicamente le dimissioni di Cardia) e il diretto interessato, fino al passaggio di Mario Cardia dalla maggioranza di centrosinistra all’Udc, e dunque all’opposizione a Palazzo San Giorgio, l’organismo comunale ha di nuovo una guida.

Si tratta del consigliere comunale del Partito socialista Antonio Ruvolo – che alle Comunali del settembre scorso inizialmente non fu eletto malgrado i 486 voti di preferenza nella lista Psi/A testa alta, ma subentrò a Nino Zimbalatti in séguito alla sospensione ai sensi della “Severino” per la condanna in primo grado nel “processo Miramare” -, votato giusto oggi neopresidente della Commissione consiliare “Bilancio”.

Il suo vice sarà invece Giuseppe Cuzzocrea (nel suo caso, 471 i suffragi ottenuti alle Comunali nella lista Innamorarsi di Reggio: anche nel suo caso, non gli furono sufficienti a entrare in Assemblea, cosa poi accaduta per la surroga rispetto a Francesco Gangemi, nominato assessore comunale al Personale in sede di rimpasto dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti).

Il presidente Ruvolo: sinergie rodate, investimenti in aumento

«È un onore – ha commentato ‘a caldo’ il neopresidente Ruvolo – poter condurre i lavori della prima Commissione, un organismo che si occupa dell’aspetto certamente più delicato ed importante per il nostro Ente che è appunto la materia del bilancio. In questi anni abbiamo sempre lavorato in sinergia tra le varie componenti dell’Amministrazione, politiche e tecniche, facendo in modo che il Comune raggiungesse una tranquillità finanziaria dopo le scelte scellerate del passato. Un obiettivo che si compirà con l’uscita dal piano di rientro e che consegna alla città finalmente documenti di bilancio sani e veritieri, in grado di traghettare il nostro Ente verso una nuova fase di crescita, consentendo un progressivo aumento degli investimenti in opere e servizi per la cittadinanza».

Cuzzocrea: “Metto in campo il mio impegno e le mie competenze”

Soddisfazione espressa anche dal vicepresidente Pino Cuzzocrea. «Come sempre – ha affermato – sarò a disposizione dei colleghi, offrendo il mio impegno e le mie competenze per il corretto funzionamento di un organismo consiliare che ritengo essenziale per il buon andamento dell’Ente e per lo sviluppo di una proficua dialettica interna tra maggioranza e minoranza. Spero che i lavori della Commissione siano sempre improntati al dialogo costruttivo ed orientati all’obiettivo supremo dell’attività di servizio nei confronti della cittadinanza».

