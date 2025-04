Reggio Calabria Street Food Fest dal 24 al 27 aprile

Un evento che celebra il cibo di strada, la tradizione e la cultura gastronomica calabrese, ma non solo. Redazionale

REGGIO CALABRIA – Dal 24 al 27 aprile il Lungomare Falcomatà si trasformerà nel palcoscenico ideale del “Reggio Calabria Street Food Fest”. Un evento che celebra il cibo di strada, la tradizione e la cultura gastronomica calabrese, ma anche siciliana e nazionale, con qualche prelibata incursione internazionale. La manifestazione, promossa e organizzata da “Eventivamente” con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, si propone di promuovere e valorizzare il territorio attraverso il cibo, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per residenti e turisti.

Quattro giorni di festa quelli del “Reggio Calabria Street Food Fest”, nei quali i visitatori potranno assaporare specialità, accuratamente selezionate per offrire la massima qualità e un ventaglio di proposte variegate, che spaziano dalla tradizione alle novità. Sarà un vero e proprio viaggio gastronomico che permetterà di scoprire le tipicità culinarie più ricche, ma anche di sperimentare moderne fusioni di sapori.

Un programma ricco di sorprese

Cibo di strada e gusti mediterranei, dunque, ma anche tanta musica, spettacolo e intrattenimento nell’amatissimo format, che per la prima volta approda a Reggio e che promette al pubblico un’esperienza carica di convivialità, aggregazione, e tanto divertimento. Grande risalto verrà dato alla valorizzazione del cibo in chiave culturale e come volano di sviluppo economico e territoriale grazie agli show cooking, che vedranno la partecipazione di rinomati chef, anche stellati, e di esperti del settore enogastronomico.

Valorizzare il territorio attraverso il cibo

Il cuore dell’evento è proprio la valorizzazione del territorio. Il “Reggio Calabria Street Food Fest” è, infatti, un’opportunità per promuovere le eccellenze gastronomiche locali, facendo al contempo conoscere le tradizioni culinarie di altre regioni e nazioni. Un evento che non solo intrattiene, ma che vuole incentivare le attitudini turistiche della città e della provincia di Reggio Calabria, unendo sapori, suoni e colori in un unico grande spettacolo.