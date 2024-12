Reggio. Cannizzaro(FI): “l’Università Mediterranea avrà il suo Campus”

"Il campus sarà la chiave di volta per trattenere i ragazzi nella nostra terra e per attirarne altri provenienti da diverse zone d’Italia, d’Europa e del mondo"

REGGIO CALABRIA – “Con i 4 milioni di euro approvati in Commissione Bilancio, grazie ad un mio emendamento, destinati all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, sarà realizzato il Campus Universitario del Mediterraneo”. Lo ha comunicato via social il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro .

“Al Campus universitario – prosegue il deputato reggino e coordinatore regionale di Forza Italia – troveranno spazio edifici accademici, residenze studentesche, spazi ricreativi, impianti sportivi, biblioteche, mense, laboratori e aree verdi. Saranno pianificati moderni sistemi di accessibilità e mobilità per le persone con disabilità. Il campus sarà la chiave di volta per trattenere i ragazzi nella nostra terra e per attirarne altri provenienti da diverse zone d’Italia, d’Europa e del mondo, in linea con l’azione di rilancio dell’Aeroporto dello Stretto che abbiamo attuato, con i numerosi voli internazionali che da qualche mese collegano Reggio al resto del mondo. Così, di fatto – spiega il parlamentare reggino – candidiamo la nostra città e di conseguenza il mondo universitario calabrese a diventare punto di riferimento nell’attuazione di quanto previsto nel famoso ‘Piano Mattei’.

Sono molto orgoglioso di questo emendamento perché consegna a Reggio un altro strumento per il futuro, per proiettare questa città a diventare sempre più baricentrica nel Mediterraneo. Ecco perché la denominazione ‘Campus del Mediterraneo‘, in linea con il territorio e con la sua proiezione geografica. Sarà costruito in centro cittadino, andando non solo a dare nuova linfa a tutto l’indotto, ma soprattutto gettando le basi per rendere Reggio una città più a misura di studente, di giovane. Di fatto – con questa operazione abbiamo determinato a tutti gli effetti Reggio città universitaria”.