Reggio capitale della cultura, Italia Viva: “Il progetto continua”

"È già una vittoria. I numeri parlano chiaro". Il gruppo consiliare richiama i risultati numerici e riafferma la bontà del progetto di candidatura

REGGIO CALABRIA – “Fa una tristezza inaudita il tentativo di chi cerca di lucrare politicamente sulla vicenda della capitale della cultura. Quello che è stato, ed è tutt’ora, uno splendido ed entusiasmante percorso partecipativo, lodato da tutta Italia, capace di risvegliare un senso di comunità, di appartenenza, di orgoglio, in grado di investire orizzontalmente istituzioni, associazioni, operatori culturali, esperti, ricercatori, cittadini, vorrebbe essere ridotto da alcuni soggetti ad un becero strapuntino da propaganda elettorale”. E’ quanto scrive in una nota il gruppo consiliare di Italia Viva.

“E’ oggettivamente disarmante leggere gli interventi politici di qualche esponente della destra cittadina nel tentativo di intraprendere una polemica che ha strappato un sorriso all’intera città. Si tenta di far passare la splendida esperienza della nostra candidatura a Capitale Italiana della Cultura, quasi come fosse una sconfitta, come se fosse una competizione a due tra Reggio Calabria e Pordenone, provando ad addossare qualche presunta colpa ad un’amministrazione che, da mesi ormai, riceve plausi pubblici e trasversali per aver messo in piedi un percorso luminoso ed imponente, che ha attratto la partecipazione di migliaia di cittadini, di tutte le istituzioni territoriali, di centinaia di associazioni, di decine di comuni dell’area metropolitana, di tutti i capoluoghi calabresi, arrivando a valicare i confini regionali sbarcando dall’altra parte dello Stretto con il sostegno di Messina”.

“A questi soggetti che oggi si ergono a censori del nulla – prosegue Italia Viva – basterebbe ricordare che l’appello per la candidatura di Reggio Calabria è stato sottoscritto da circa 12mila cittadini, molti dei quali rappresentanti di associazioni, di categorie, di comitati, di onlus, di cooperative, di realtà museali, organizzazioni di volontariato e di imprese, il portale ufficiale visitato da circa 40 mila persone, il video diffuso sui social ha raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni, il manifesto della candidatura scaricato da più 7mila cittadini. Numeri provenienti praticamente da tutto il mondo, ma principalmente, oltre che dall’Italia, anche da Stati Uniti, Francia, Irlanda, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda, Svezia e Svizzera”.

“Numeri eccezionali che dimostrano, carte alla mano, che la candidatura di Reggio Calabria a Capitale della Cultura è stata già uno straordinario successo. Arrivare in finale, per una città che partiva dal nulla cosmico nel quale era stata lasciata dagli stessi che oggi tentano miseramente di pontificare, è stato un obiettivo davvero inimmaginabile fino a qualche anno fa. Entrando poi nel merito del percorso fatto, c’è da sottolineare la qualità e la complessità del progetto presentato, frutto di una sinergia e di una capacità di elaborazione collettiva che sono già uno straordinario valore aggiunto per il nostro territorio e che contribuiscono a rinforzare quel percorso che assume i caratteri di una fase rinascimentale per la nostra comunità cittadina”.

“Bene ha fatto il sindaco Falcomatà ad affermare apertamente, ed in verità lo aveva già fatto prima di conoscere l’esito della finale, che il progetto Cuore del Mediterraneo continuerà a prescindere dall’esito. I cittadini di Reggio Calabria, tutte le istituzioni coinvolte, di questo sono liete e partecipi, ed hanno nella stragrande maggioranza dei casi anche compreso i motivi che hanno alla fine fatto prevalere la proposta di Pordenone. Lo dimostrano le centinaia di dichiarazioni di sostegno, istituzionale e popolare, che stanno inondando i social in questi giorni. Ci spiace solamente che coloro che tifavano contro, sperando con fervore che Reggio Calabria non fosse insignita del titolo ed infangando in questo modo l’intera comunità reggina, non faranno parte di questo straordinario movimento che continua. Nuovi ed importanti appuntamenti attendono la nostra città, già da qui alle prossime settimane. Il progetto prosegue – conclude Italia Viva – anzi inizierà da subito, senza attendere il 2027. Il nostro Cuore del Mediterraneo continua a battere, più forte che mai”.