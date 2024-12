Reggio. Capodanno Rai, in piazza Indipendenza si lavora per montare il palco, i nomi dei primi artisti

La trasmissione lo ricordiamo andrà in onda Su Rai 1, su Radio1 e in simulcast su RaiPlay e sarà condotta da Marco Liorni

REGGIO CALABRIA – In piazza Indipendenza, operai e tecnici stanno lavorando al montaggio del grande palco Rai, dove il prossimo 31 dicembre si svolgerà lo spettacolo “l’Anno che Verrà”, la tradizionale festa per salutare l’arrivo del nuovo anno. La trasmissione lo ricordiamo andrà in onda Su Rai 1, su Radio1 e in simulcast su RaiPlay. La Kermesse sarà condotta da Marco Liorni.

Gli artisti

Nino Frassica, Paolo Belli e i Ricchi e Poveri, i primi nomi ufficiali anche se fervono le trattative per chiudere con gli altri artisti che animeranno la notte di San Silvestro, tra questi Cristiano Malgioglio.

Il Comune di Reggio Calabria ha disposto la revoca temporanea del divieto di sosta nel tratto di Corso Matteotti compreso tra via Osanna e via D’Annunzio, per recuperare le aree parcheggio in deroga alle disposizioni vigenti.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà e il vicesindaco con delega alla Polizia municipale Paolo Brunetti hanno ritenuto così di recepire le istanze avanzate dai rappresentanti del mondo del commercio condivise nel corso delle costanti interlocuzioni con l’Amministrazione comunale. Il provvedimento in questione è stato infatti adottato alla luce delle recenti modifiche al transito veicolare, rese necessarie dalle esigenze relative ai preparativi e allo svolgimento del concerto di Capodanno, che hanno determinato la riduzione delle aree destinate a parcheggio nel centro della città.

L’ordinanza, firmata dal dirigente del settore Polizia municipale e Viabilità Salvatore Zucco, dispone la revoca del divieto di sosta dell’area in questione a partire da oggi (13 dicembre) e fino alle ore 24 del 5 gennaio 2025.