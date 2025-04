Reggio. Cardia(Lega): “a Catona ed a San Giorgio Extra, strade piene di buche, situazione insostenibile”

"Le strade sono in condizioni pietose, causando disagi enormi per i nostri concittadini e rischi per la loro incolumità"

REGGIO CALABRIA – Su segnalazione dei cittadini a Catona ed a San Giorgio Extra, il consigliere comunale Mario Cardia ha effettuato un sopralluogo, recandosi dapprima a Catona in via Militare traversa e poi nel quartiere di San Giorgio Extra, entrambe aree residenziali ricche di abitazioni constatando la precarietà delle strade della zona, piene di buche. Il consigliere comunale ha auspicato un intervento immediato dell’Amministrazione comunale. “Le strade – ha commentato – sono in condizioni pietose, con scarsa o manutenzione, da Sud verso Nord, causando disagi enormi per i nostri concittadini e rischi per la loro incolumità”