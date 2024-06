Reggio. Castorina: “Collina Pentimele, procedono i lavori, sarà presidio turistico per l’intera Calabria”

"Riteniamo importante ed urgente proseguire questo impegno fatto di azioni concrete e di cantieri che si trasformano in opere completate"

REGGIO CALABRIA – “Procedono spediti i lavori sulla collina di Pentimele che con il ripristino della statua di San Paolo e la stele a rocchi sovrapposti, l’illuminazione ed i lavori sulla strada di collegamento che arriva fino ai Fortini , rappresentano un simbolo chiaro di una politica attenta alle periferie e che vuole trasformare la zona di Pentimele in un polo attrattivo e turistico per l’intera regione – è quanto afferma il consigliere comunale, Antonino Castorina .

“Come chiarito dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’assessore Costantino, l’intero iter dei lavori della strada di collegamento tra Pentimele ed il centro cittadino potrà essere completata entro il periodo delle festività mariane costruendo pertanto nella zona di Pentimele un vero e proprio presidio turistico ed attrattivo che per logistica, paesaggio ed attività in programma sarà elemento di rilancio attrattivo per

l’intera zona Nord di Reggio Calabria. Riteniamo – conclude Castorian -importante ed urgente proseguire questo impegno fatto di azioni concrete e di cantieri che si trasformano in opere completate anche con la manutenzione ordinaria necessaria in varie zone della città e che vanno inserite dentro una programmazione

organica ma urgente”.