Reggio. Castorina: "Con approvazione Bilancio consolidato ora il comune potrà assumere" - Tempostretto

Castorina: "Proseguiremo nel nostro impegno politico ed istituzionale al fine di spendere le risorse dell’Europa e ridurre le tasse"

REGGIO CALABRIA – “Il Comune di Reggio, con l’approvazione del Bilancio Consolidato potrà finalmente

procedere con le prossime assunzioni legate ai concorsi pubblici che ha già avviato l’ente comunale e che a breve dovranno essere fatte anche dalla Città Metropolitana”. È quanto afferma Antonino Castorina, consigliere Comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio durante la seduta del Consiglio Comunale

“Adesso si apre una discussione importante non solo sul futuro di Reggio Calabria in termini di qualità della vita legata ai servizi ed ai risultati da raggiungere ma anche sulla necessità di potere implementare la pianta organica del Comune e guardare alla necessità di abbattere le tasse più alte d’Italia che la città di Reggio ha dovuto subire per troppo tempo a causa del piano di riequilibrio finanziario spiega Castorina .

Rispetto a questo è tuttavia necessario monitorare il lavoro dall’apparato burocratico ed amministrativo che deve andare al passo con la politica afferma Castorina. Ad oggi ancora troppe spese con debiti fuori bilancio legati a disfunzionamenti della macchina amministrativa ed opere ferme per ritardi e negligenze che la politica deve risolvere” sottolinea Castorina. “Proseguiremo nel nostro impegno politico ed istituzionale al fine di spendere le risorse dell’Europa, ridurre le tasse , mantenere alti e monitorare le politiche ambientali che oggi vivono evidenti difficoltà”.