Reggio. Castorina (Pd): "La piscina comunale importante per cittadella dello Sport a Sud della città" - Tempostretto

Castorina ha presentato un'interrogazione al sindaco per un approfondimento sull’impiantistica sportiva e le strutture che vanno aperte e rimodernate

REGGIO CALABRIA – Per il consigliere comunale del Partito Democratico a Palazzo San Giorgio, Antonino Castorina, la riapertura della piscina comunale di Reggio Calabria deve essere uno dei principali obiettivi che si deve dare l’amministrazione comunale nell’idea di creare nella zona Sud di Reggio Calabria una vera e propria cittadella dello Sport che unisce atleti ed utenti di tutte le discipline sportive e che crea lavoro, economia e socialità. “In questa direzione – spiega Castorina – si è lavorato in modo puntuale su indirizzo del Sindaco Giuseppe Falcomatà ed in intesa con il Coni, tanto che proprio a Reggio Calabria veniva convocata dal Presidente Malagò una riunione della giunta nazionale del Coni in via straordinaria ove venivano annunciati 5 milioni di euro i fondi stanziati per la riqualificazione della piscina comunale reggina e della zona circostante”.

“Oggi – prosegue sempre Castorina che ha presentato un interrogazione formale al sindaco ed ai dirigenti preposti chiedendo nella commissione che ha la competenza sullo Sport di fare un approfondimento sull’impiantistica sportiva e su tutte le strutture che vanno aperte e rimodernate e che oggi hanno bisogno di risposte, risorse e fruibilità – nonostante l’importante intuizione e gli sforzi del Comune e del Coni le somme stanziate attraverso il fondo sport e periferie, per la ricognizione, realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi sul territorio nazionale e nelle periferie urbane e che avrebbe previsto l’avvio e la creazione di un nuovo impianto sportivo dedicato al nuoto con una piscina di 25 metri è fermo nelle maglie della burocrazia e nell’indifferenza di tutti. Reggio Calabria non si deve accontentare di approvare delibere con ingenti finanziamenti se poi non vengono aperti in tempi utili i cantieri – conclude Castorina – se da un lato in questi anni è stata fatta una importante programmazione ora c’e’ la necessità di raccogliere i risultati e definire con chi di dovere i tempi di realizzazione di tutto ciò che in città è legato allo Sport in difesa delle Federazioni sportive, degli enti di promozione sociale, delle società che ogni giorno si sforzano anche economicamente nel migliorare la nostra città”.