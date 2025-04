Reggio. Celebrati i 173 anni della fondazione della Polizia di Stato. I nomi dei premiati

La cerimonia del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si è svolta nell'Aula Magna Quistelli dell'Università Mediterranea

REGGIO CALABRIA – Anche a Reggio Calabria, la Polizia di Stato ha festeggiato il 173° anniversario della sua fondazione. La cerimonia, che si è svolta nell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea, è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide dedicata ai Caduti della Polizia di Stato che si trova in Questura, alla presenza del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria Clara Vaccaro e del Questore della Provincia di Reggio Calabria Salvatore La Rosa.

Nell’Aula Magna, hanno presenziato autorità civili, militari e religiose, i familiari delle vittime del dovere della Polizia di Stato, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, nonché una rappresentanza di ragazzi dell’Associazione Libera di don Pino De Masi. Hanno partecipato all’evento anche delle rappresentanze di studenti degli Istituti Comprensivi “De Amici Bolani – Plesso Frangipane” e “S. Eufemia-Sinopoli-Melicuccà – Plesso Visalli” che, unitamente agli alunni del Liceo Scientifico Tradizionale e Scienze applicate “Euclide” di Bova Marina, hanno vinto la selezione provinciale dell’ottava edizione del Progetto “Pretendiamo Legalità”, annualmente avviato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per l’occasione, lungo il viale dell’Università, sono stati allestiti degli stand con attrezzature e mezzi di reparto delle Specialità della Polizia di Stato, fra cui Polizia Scientifica, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, Polizia Stradale, Reparto Volo e Polizia Ferroviaria. Ad arricchire ulteriormente lo scenario, uno schieramento di uomini e di mezzi della Polizia di Stato ed un’unità cinofila dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico.

Nel corso della manifestazione, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza al personale della Polizia di Stato che si è particolarmente distinto in attività di polizia giudiziaria e soccorso pubblico. Da 173 anni, la Polizia di Stato è un simbolo di uomini, storie ed emozioni, sempre consapevole del suo ruolo fondamentale nella comunità. Essa rappresenta un pilastro essenziale per la promozione della legalità, un obiettivo che richiede la partecipazione attiva di ogni cittadino.

ELENCO DEI PREMIATI

Attestato di Pubblica Benemerenza al “Merito Civile” concesso al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Franco Seminara in servizio presso il Distaccamento Polizia Stradale di Brancaleone e all’Assistente Capo della Polizia di Stato Domenico Trimboli in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bovalino, per essersi distinti nel corso di un’operazione di soccorso pubblico in favore di alcune famiglie rimaste coinvolte in un evento alluvionale. Brancaleone, 2 novembre 2015.

Attestato di Pubblica Benemerenza al “Merito Civile” concesso all’Assistente della Polizia di Stato Giuseppe Alecci in servizio presso l’Ufficio Scorte, per essersi distinto in un’attività di soccorso pubblico in favore di alcuni automobilisti che percorrevano un’arteria stradale dove si era verificato un grave incidente. Cefalù (PA), 29 marzo 2024.

Promozione per merito straordinario concessa all’Ispettore della Polizia di Stato Francesco Di Bellonia e al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio Stassano, entrambi in servizio presso la Squadra Mobile – Sezione distaccata Siderno, per aver espletato un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione dell’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 28 soggetti indagati a vario titolo, per associazione di tipo mafioso transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimenti fraudolenti di valori, esercizio abusivo di credito, usura, favoreggiamento personale e altri gravi delitti. Reggio Calabria, 9 agosto 2019.

Promozione per merito straordinario concessa all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Giuseppe Campolo e al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giovanni Minniti, in servizio presso la Squadra Mobile, per aver espletato due distinte attività di polizia giudiziaria che si concludevano con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari a carico di 12 soggetti e contestuale sequestro preventivo di 4 imprese, nonché di un decreto di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo d’urgenza emesso nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili di associazione mafiosa e, a vario titolo, di estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, con l’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa. Chiaro esempio di alto senso del dovere e abnegazione. Reggio Calabria, 10 ottobre 2020.

Promozione per merito straordinario concessa al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Marcello Tetto in servizio presso la Squadra Mobile, perché si distingueva in un’attività di soccorso pubblico, in occasione di un incendio di rilevanti proporzioni che ha interessato una vasta area del territorio aspromontano. Cardeto, 11 agosto 2021.

Promozione per merito straordinario concessa al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele D’Aamico in servizio presso la Squadra Mobile, distintosi in un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino filippino, ritenuto responsabile dei reati di omicidio doloso premeditato pluriaggravato e incendio aggravato. Reggio Calabria, 23 maggio 2023.

Promozione per merito straordinario concessa al Sovrintendete della Polizia di Stato Luigi Caliciuri, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per aver espletato un intervento di polizia giudiziaria conclusosi con l’arresto in flagranza di reato di un soggetto, resosi responsabile di rapina aggravata a mano armata, avvenuto all’interno di un esercizio commerciale. Reggio Calabria, 24 giugno 2019.

Promozione per merito straordinario concessa all’Agente Scelto della Polizia di Stato Francesco Marchi in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che si è distinto in un’articolata attività di soccorso pubblico in occasione di un incendio divampato in un palazzo, che consentiva di condurre in salvo un ragazzo, rimasto bloccato all’interno di un appartamento. Cosenza, 12 novembre 2022.

Promozione per merito straordinario concessa al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giovanni Battista Capogreco e all’Assistente Capo della Polizia di Stato Saverio Galimi, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Polaria, distintisi in un’attività di soccorso pubblico in occasione di un incendio divampato presso un bar all’interno dell’aeroporto “Tito Minniti”, che consentiva di scongiurare che l’evento provocasse ulteriori danni e apportasse limitazione all’operatività aeroportuale. Reggio Calabria, 7 settembre 2023.

Promozione per merito straordinario concessa all’Ispettore della Polizia di Stato Giovanni Bonvicino, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che si è distinto in un’attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo una ragazza, gettatasi nel fiume Ticino. Pavia, 26 dicembre 2023.

Promozione per merito straordinario concessa al Sovrintendente della Polizia di Stato Roberto Campolo, in servizio presso il Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria, distintosi in un’attività di polizia giudiziaria che permetteva di ricostruire ed interrompere l’operatività di un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di numerose truffe on-line, attiva in varie località dei versanti ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria e conclusasi con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 18 soggetti. Reggio Calabria, 10 gennaio 2022.

Promozione per merito straordinario concessa al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Ferdinando Deraco in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi e al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Michele Balistreri in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, distintisi in un’attività di soccorso pubblico conclusasi con il salvataggio di un cittadino italiano sottratto al linciaggio di una folla di oltre 50 extracomunitari dimoranti presso la tendopoli di San Ferdinando poiché ingiustamente accusato di un investimento automobilistico ai danni di un connazionale e, successivamente, nella gestione delle gravi ripercussioni di ordine pubblico, scongiurando nefaste conseguenze. San Ferdinando 4 gennaio 2021.

Promozione per merito straordinario concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Santino Cicciari in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, che si è distinto in un’attività di soccorso pubblico che si concludeva con il salvataggio di un ragazzo disabile e di animali domestici a seguito di una fuga di gas, in stato avanzato, all’interno di un’abitazione. Gioia Tauro, 11 gennaio 2022.

Promozione per merito straordinario concessa al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Ferdinando Tranfo e al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Raffaele Desiderio, entrambi in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, distintisi in un’attività di polizia giudiziaria che permetteva di stroncare un traffico internazionale di auto rubate destinate al mercato mediorientale con il sequestro di 257 autovetture di elevata quotazione commerciale, stipate in container e trasportate da 18 diverse navi cargo, dal Canada all’Italia. Gioia Tauro, 4 settembre 2023.

Promozione per merito straordinario concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Carmelo Antonio Arfuso in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria – Posto Gioia Tauro, che si è distinto in un intervento di soccorso pubblico in occasione di un violento nubifragio abbattutosi sulla zona di Scilla. Scilla, 16 luglio 2017.