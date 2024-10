Reggio. Centro Sociale Via Graziella, Cardia: “La struttura deve riprendere le proprie attività”

"E' necessario che vengano avviate tutte le azioni necessarie per garantire agli anziani il diritto di continuare a usufruire dei servizi che il centro offre"

REGGIO CALABRIA – Il consigliere comunale Mario Cardia ha richiesto con urgenza l’ audizione dei Dirigenti del settore Welfare e Personale sul ‘Centro Sociale Via Graziella’, dove ha chiesto che si svolga alla presenza dei rappresentanti del centro stesso, i quali attendono da 8 mesi di poter riprendere le proprie attività

“Questo Centro – ha spiegato il consigliere comunale – non è da considerarsi solo un edificio, ma un cuore pulsante della comunità locale, un luogo di valore inestimabile per la socializzazione e il supporto agli anziani che vi partecipano attivamente. E’ inconcepibile che, dopo vent’anni di dedizione e partecipazione attiva, questi anziani vengano trattati con tale disprezzo e indifferenza. E’ necessario che venga ripristinata la piena operatività del Centro Sociale e che vengano avviate tutte le azioni necessarie per garantire agli anziani il diritto di continuare a usufruire dei servizi che il centro offre”.