Reggio. Chiusura centri diurni, consiglio comunale interrotto per ascoltare la voce delle famiglie - Tempostretto

"dopo una lunga attesa gli animi si sono riscaldati, abbiamo preteso l'interruzione del Consiglio Comunale ed il sindaco e l'assessore ci hanno ricevuti"

REGGIO CALABRIA – Il sit-in organizzato stamattina a sostegno delle famiglie e contro la chiusura dei centri diurni nati per i bambini affetti da gravi disabilità sembra aver sortito qualche effetto concreto. Il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, ha infatti deciso di lasciare l’aula consiliare in cui era in corso il consiglio comunale per incontrare una piccola delegazione. Noi di Tempo Stretto abbiamo raccolto le dichiarazioni del segretario generale Cisl Enzo Sera “dopo una lunga attesa gli animi si sono riscaldati, abbiamo preteso l’interruzione del Consiglio Comunale ed il sindaco ff Brunetti e l’assessore Delfino ci hanno ricevuti.

L’impegno

“Abbiamo registrato una grande sensibilità del sindaco e dell’ assessore – continua- che dopo aver ascoltato i genitori, hanno finalmente messo in chiaro quali sono le problematiche, si è condiviso di verificare la fattibilità di alcune proposte tra le quali una deroga con il vecchio regolamento, oppure una proroga dei servizi da pagare con i fondi della 285, altra proposta chiedere l’autorizzazione per trasformare tutto in ludoteche. L’impegno preso da entrambi è che contatteranno l’assessore Regionale Tilde Minasi per accelerare i tempi per la modifica del regolamento; Lo stesso – dichiara Sera – ha difformità anche sulla quota oraria da pagare ai lavoratori rispetto il CCNL applicato, quindi, incomprensibile l’approvazione di un regolamento difforme alla norma.” – conclude.

