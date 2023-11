Reggio. Commemorazione dei defunti, gli appuntamenti di domani - Tempostretto

Alle ore 11.00 la deposizione delle corone al Sacrario dei Caduti, poi alle Vittime del terremoto del 1908 ed infine al mausoleo dei vigili urbani

In vista della tradizionale commemorazione dei defunti prevista per domani giovedì 2 novembre 2023, al cimitero di Condera, si svolgerà la consueta cerimonia. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale di Reggio hanno invitato, le autorità, le associazioni, le scuole e tutta la cittadinanza .

Dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 10.00, officiata da Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, seguirà alle ore 11.00 la deposizione delle corone di alloro prima al Sacrario dei Caduti, poi alle Vittime del terremoto del 1908 ed infine al mausoleo dei vigili urbani. Alle ore 12.00 infine, il cerimoniale si sposterà al cimitero comunale di Archi, dove verrà deposta una corona al monumento del Milite Ignoto.