Reggio. Complesso intervento in urgenza della Chirurgia Toracica del GOM

La paziente è giunta al Pronto Soccorso del GOM a causa di una tosse persistente e di un forte dolore a livello toracico

REGGIO CALABRIA – Delicatissima procedura endoscopica effettuata nelle scorse settimane al GOM di Reggio Calabria. Il direttore dell’UOC di Chirurgia Toracica, Baldassare Mondello, insieme alla sua équipe, ha estratto in urgenza per via broncoscopica un cacciavite odontoiatrico accidentalmente inalato da una giovane donna.

La paziente è giunta al Pronto Soccorso del G.O.M. esibendo un esame di diagnostica per immagini

(Tomografia Computerizzata) eseguito a causa di una tosse persistente e di un forte dolore a livello

toracico. La TC mostrava la presenza di un corpo estraneo metallico pericolosamente incastrato nel bronco lobare inferiore del polmone destro e un concomitante pneumomediastino, ossia la presenza di aria nello spazio compreso fra i due polmoni.

Prontamente ricoverata, la paziente è giunta in sala operatoria ove è stata sottoposta in urgenza

all’intervento. Il decorso postoperatorio, gestito dalla validissima équipe della U.O.S.D. Terapia Intensiva

Post Operatoria (T.I.P.O.) diretta dal dr. Massimo Caracciolo, è stato regolare e la paziente è stata dimessa

in ottime condizioni.

Il personale che ha coadiuvato il dr. Mondello nell’intervento: dr. Massimino Messinò (medico in

formazione), anestesisti, dr.ssa Lilly Gatto e dr. Leonardo Cosenza. Personale del Blocco Operatorio: CPS

Fortunato Quattrone, CPS Angela Fiozzo e CPS Paolo Pennestrì.